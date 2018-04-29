سخر المعارض السعودي الشهير والملقب بـ”قاهر آل سعود” غانم الدوسري من الشائعات التي أطلقها الذباب الإلكتروني السعودي التابع للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني حول وفاته لمجرد انقطاعه عن التغريد لمدة يومين.

وقال “الدوسري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر تعرفون المراخين قتلوني لكن من كرمهم سمحولي ارجع اكتب وصيتي”.

اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر تعرفون المراخين قتلوني لكن من كرمهم سمحولي ارجع اكتب وصيتي😝 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 28, 2018

وكان غياب الدوسري عن التغريد في “تويتر” لأيام، هو المبرر للذباب الإلكتروني لترويج التكهنات والشائعات حول سبب غيابه، ودفع كثيرين منه للحديث عن مقتله في مقر إقامته الدائم في العاصمة البريطانية.

وحساب الدوسري في “تويتر” هو منصته الأساسية للنشر بعد أن أغلق موقع “يوتيوب” مؤخرًا؛ قناته بسبب التبليغات التي يشنها الذباب الإلكتروني عليها لما لها من جماهيرية واسعة ومؤثرة.

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