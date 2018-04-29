نشر الإعلامي العماني عادل الكاسبي، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” فند فيه مزاعم الإعلام الإماراتي حول تزوير الحقائق التاريخية المتعلقة بطرد الاحتلال البرتغالي من الخليج.

وقال “الكاسبي” في الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، إن الإعلام الإماراتي يظهر من جديد ليقول أن قوات الإمارات هي من طردت الاحتلال البرتغالي من الخليج.

وأضاف مشيرا بسخرية إلى ادعاءات الإمارات بأن “الغريب في الأمر أن القوة العثمانية والهندية ودول المماليك لم تستطع طرد البرتغاليين وإنما القوات الإماراتية، مضيفا مقطع صوتي لأحد المسؤولين الإماراتيين يزعم فيه ذلك.

وفي رده على تلك المزاعم، أوضح “الكاسبي” انه لا يريد أن يستعرض صفحات التاريخ العماني المشرق في طرد الاحتلال البرتغالي، مكتفيا بنشر مقطع لحاكم دبي محمد بن راشد يرد فيه على الإماراتيين أنفسهم.

ووفقا للمقطع، فقد تحدث “ابن راشد” في إحدى الندوات موجها حديثه للحضور قائلا: “دولة اليعاربة وانتم تعرفونهم اللي هم طردوهم من الساحل الشرقي لعمان وحاربوهم جنب ممباي وحاربوهم اخر شيء إلى جوه ومن ثم طاحت شوكة البرتغاليين”، وهو اعتراف صريح بدور العمانيين بطرد البرتغاليين من الخليج العربي.