في محاولة منه لملمة فضيحة الأمس، تقدمت هيئة الرياضة السعودية التي يرأسها مستشار ولي العهد تركي آل الشيخ، باعتذار رسمي للسعوديين بسبب مشهد مخل بالأداب العامة عرض على شاشة التلفزيون السعودي أمس، الجمعة، خلال نقل فاعليات بطولة “أعظم رويال رامبل” لمصارعة المحترفين المقامة في مدينة جدة.

ووفقا لبيان الهيئة الذي نشرته عدة وسائل إعلام سعودية، قدمت هيئة الرياضة اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكدت الهيئة رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

ويضيف البيان:”وفي هذا الإطار أكدت الهيئة حرصها على منع أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها واشترطت ذلك على الشركة المنفذة، إضافة إلى رفض عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشددت على الالتزام بذلك، وهو التزام ستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها المتنوعة.”

وأمس، الجمعة، شن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على التليفزيون الرسمي السعودي، بعدما ظهور فتيات عاريات على شاشته، عند نقل فعاليات “أعظم رويال رامبل”.

وفوجئ ملايين المشاهدين بظهور فتيات شبه عاريات تماما، على شاشة قناة “KSA sport”، التابعة للتليفزيون الرسمي السعودي، وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد الأمر، مؤكدين أنه لا يليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

وأكد ناشطون أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تظهر تلك المشاهد على شاشة التليفزيون الرسمي السعودي، وأبدوا امتعاضهم من إقامة تلك الفعالية بهذه التجاوزات في مكان قريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحاول البعض تبرير الواقعة بأن الفتيات كن جزءا من إعلان بثته القناة الأمريكية الناقلة للبطولة، والتي ينقل عنها التليفزيون السعودي، وأنهن لم يحضرن إلى المملكة، بل كانوا فقط جزءا من إعلان تم بثه على شاشة القناة الأمريكية، ضمن فعاليات تغطية البطولة الشهيرة.

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.

وسلّم آل الشيخ حزام وكأس المملكة للمصارع برون سترومان الفائز في “المعركة الملكية الأعظم” والتي يعتمد نظامها على إقصاء المصارعين لبعضهم من فوق الحبل الثالث الأعلى بالحلبة لحين بقاء آخر مصارع.

وشهدت السعودية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخول ملاعب كرة القدم.