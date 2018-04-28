قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم الخميس الماضي, القميص الرسمي الذي سيشارك به لاعبو المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

القمصان الثلاثة بالألوان الأبيض والأحمر والأزرق، فيما سيرتدي حراس المرمى الزي الأخضر والأسود.

تونسيون اعتبروا القميص عادياً وليس فيه أي ابتكار مقارنة بالمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، خاصةً المنتخب الفرنسي والنيجيري.

كما قدم الاتحاد البدلة الرسمية التي سيسافر بها المنتخب التونسي، وبها سيتم التقاط الصورة الرسمية أيضاً. وفي تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، قال رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء إن “بدلة العرس” حضرت، متمنياً أن تكون فاتحة خير على المنتخب التونسي في كأس العالم.

التونسيون يسخرون

بين من تمنى أن تكون الصور مركبة وليست حقيقية، وبين من استهزأ بالاختيار، أثار لباس المنتخب سخط وسخرية أغلب التونسيين على الشبكات الاجتماعية الذين اعتبروا أنه لا يليق بمنتخب تأهل خمس مرات إلى كأس العالم في تاريخه ولا تليق بصورة تونس في العالم.

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وتساءل العديد عن سبب الاختيار، فيما طالب الآخرون مازحين بقتل مصمم البدلة. وفق ما نقلت هاف بوست.

استحضار لفيلم “أبو كرتونة”.. ولمسلسل هزلي تونسي

ومن بين المقارنات التي حدثت، مقارنة البدلة بشخصية عايش سعيد أبو كرتونة التي جسدها الممثل المصري محمود عبد العزيز في فيلم “أبو كرتونة”.

فيما شبه العديد اللاعبين بشخصية الفاهم في سلسلة “نسيبتي العزيزة” السلسلة الهزلية الرمضانية المغاربية التي تعرض سنوياً على تلفزيون “نسمة” الخاص.

فيما تفنن آخرون في تصميم أزياء جديدة للمنتخب.

الجامعة التونسية لكرة القدم توضح

وفي تصريح لـ “عربي بوست”، أكد قيس رقاز الملحق الإعلامي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن البدلة التي ظهر بها لاعبو المنتخب ليست البدلة الرسمية التي سيسافر بها لاعبو المنتخب إلى روسيا، وأن الحفل الذي أقيم الخميس فقط لتقديم القميص وليس البدلة.

وأوضح أن المستشهر هو الذي اقترح أن يرتدي اللاعبون البدلة كبادرة منه في الحفل الخاص الذي أقيم على شرف المنتخب لتقديم القميص.

كما أكد أنه بخصوص البدلة يتنقل اللاعبون خصيصاً لاختيار حتى نوعية القماش والتصميم موضحاً أن هذا الإجراء المعمول بيه منذ سنوات مع المستشهر.

واستغرب قيس رقاز كل هذه الحملة والتركيز على الشكليات مقابل غض البصر على الحفل الضخم الذي أقيم لأول مرة بهذه الطريقة لتقديم القميص.

يُذكر أن المنتخب التونسي وقع في المجموعة السابعة في كأس العالم، برفقة كل من بلجيكا وإنكلترا وبنما، وسيلاقي “نسور قرطاج” في أولى مبارياتهم المنتخب الإنكليزي يوم 18 يونيو/حزيران 2018 في موسكو.