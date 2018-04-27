صورة استخدمها الذباب الإلكتروني وهي تظاهرة في قطر للتضامن مع غزة - أرشيف

شهدت موقع “تويتر”، عبر وسم “#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين”، سخرية واسعة من كتائب الذباب الإلكتروني التي يديرها سعود القحطاني، حيث حاولت تلك الأذرع الإعلامية الفاشلة الترويج “بسذاجة” لوجود احتجاجات ومظاهرات في قطر، لكن غبائهم جعلهم محل سخرية واسعة لاستعانتهم بصور مفبركة وأخرى قديمة فضحت مزاعمهم.

وبدأت الحملة من حساب “المعارضة القطرية” الذي يديره “القحطاني”، وزعم وجود مظاهرات في قطر ضد الحكومة، وتبعه المغردون المحسوبون على قادة الحصار وكذلك جيش الذباب الإلكتروني الذي حاول يائسا الترويج لهذه المظاهرات المزعومة.

سيبقى اليوم الجمعة خالدا في صفحات النضال القطري

فشعب قطر اليوم يكسر حاجز الخوف والصبر ويسطروا ملحمة وطنية لإيصال رسالتهم بأنهم غير راضين وبريئين من افعال تنظيم الحمدين#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين pic.twitter.com/MJqXwa8AZ1 — المعارضة القطرية (@sultansalthani) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

يا شعب #قطر الأحرار دول الخليج لن تتخلى عنكم وستقف معكم حتى تتحرروا من الذل والمهانة التي جرها عليكم #تنظيم_الحمدين الذي تسببت سياسته الاجرامية في عزلكم عن محيطكم وعروبتكم .. عليكم بتوحيد الكلمة والهدف حتى يسقط كل من خان عروبته وأمته #مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ولكن سرعان ما تحول الوسم إلى مسرح للسخرية من غباء “دليم” وذبابه، الذين أثبتوا فشلهم حتى في “الفبركة” لدرجة الاستعانة بصور قديمة لقطريين نظموا وقفات تضامنية مع غزة على أنها مظاهرات بقطر.

الحمدلله ان اهل قطر احرار ويقدرون يطلعون مظاهرات بدون عسكر نص كم المخرمين من قبل الحوثي 😏✌🏼 للعلم ياذيل ال عفو 🦓 صورة قديمة والمظاهرة لأجل أهلنا في غزة !! ال 🦓 اللي بعده 😎👊🏼 https://t.co/EKSEJMdaaC — AL-MISNED AL-QATARI (@Bin_Misned) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

انا اول مرة اشوف ناس طالعين مظاهرات بهالنظافة و كاشخين و لابسة اغلى نظارات شمسية و الغترة و العقال على حله😍 فديييتكم يا عيال ديرتي لبيه قلبكم حتى مظاهراتكم راقية و كلاس مثلكم 🇶🇦 لا و بعد الشيخة هند بنت حمد مشاركة في المظاهرات ضد أبوها 😂😂😂😂 pic.twitter.com/sAvkRqBF4R — بنت الديرة (@AIAqatar) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

أتمنى من #دليم_الفلس @saudq1978 تكثيف الدورات لذبابه الإليكتروني لأن مستوى هاشتاقاتكم الحالي أقل بكثير منه في بداية #حصار_قطر حيث كنا نستمتع بالأكشن والأخذ والرد فيها، أما الآن فأصبحت سامجة و غير ممتعة ولا تجذب ، تويتر بدونكم مايسوى👌🌹#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين — عبدالله الوذين (@abqatar) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

دام سوو هالهشتاق معناته ٱل سعود في خطر 😂#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين — جواهر آل ثاني (@JawaherAKH) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

مظاهرات ضد الحمدين والبوسترات كلنا فداك يا رسول الله 😂😂

الحمير حمير #مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين — 0thman qureshi🇶🇦 (@alqureshi_88) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ولفت أحد النشطاء إلى أنه حتى الصورة التي استعان بها “دليم” وذبابه، تظهر بها الشيخة هند بنت حمد، متسائلا ومتعجبا في الوقت ذاته من غباء عناصر الذباب الإلكتروني:” لا و بعد الشيخة هند بنت حمد مشاركة في المظاهرات ضد أبوها”.

انا اول مرة اشوف ناس طالعين مظاهرات بهالنظافة و كاشخين و لابسة اغلى نظارات شمسية و الغترة و العقال على حله😍 فديييتكم يا عيال ديرتي لبيه قلبكم حتى مظاهراتكم راقية و كلاس مثلكم 🇶🇦 لا و بعد الشيخة هند بنت حمد مشاركة في المظاهرات ضد أبوها 😂😂😂😂 pic.twitter.com/sAvkRqBF4R — بنت الديرة (@AIAqatar) ٢٧ أبريل ٢٠١٨