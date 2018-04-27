شهدت موقع  “تويتر”، عبر وسم “”، سخرية واسعة من كتائب التي يديرها سعود القحطاني، حيث حاولت تلك الأذرع الإعلامية الفاشلة الترويج “بسذاجة” لوجود احتجاجات ومظاهرات في ، لكن غبائهم جعلهم محل سخرية واسعة لاستعانتهم بصور مفبركة وأخرى قديمة فضحت مزاعمهم.

 

وبدأت الحملة من حساب “المعارضة القطرية” الذي يديره “القحطاني”، وزعم وجود في قطر ضد الحكومة، وتبعه المغردون المحسوبون على قادة الحصار وكذلك جيش الذباب الإلكتروني الذي حاول يائسا الترويج لهذه المظاهرات المزعومة.

ولكن سرعان ما تحول الوسم إلى مسرح للسخرية من غباء “” وذبابه، الذين أثبتوا فشلهم حتى في “الفبركة” لدرجة الاستعانة بصور قديمة لقطريين نظموا وقفات تضامنية مع غزة على أنها مظاهرات بقطر.

ولفت أحد النشطاء إلى أنه حتى الصورة التي استعان بها “دليم” وذبابه، تظهر بها الشيخة هند بنت حمد، متسائلا ومتعجبا في الوقت ذاته من غباء عناصر الذباب الإلكتروني:” لا و بعد الشيخة هند بنت حمد مشاركة في المظاهرات ضد أبوها”.

 