شهدت مواقع التواصل في المملكة موجة غضب غير مسبوقة، بعد تداول صور للبث الحي من بطولة المصارعة الحرة في جدة، وأظهرت مشاهد خارجة وعري فاضح.

#اعظم_رويال_رامبل

ماشاء الله هذا التطور والترفيه حقكم ؟ pic.twitter.com/sdis7sBHLl — راضي (@radee000) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وبحسب الصور المتداولة تظهر لقطات العرض أثناء الفاصل بين الجولات، أجنبيات بلباس فاضح تروجن للحدث.

قبل يومين مقفلين نادي نسائي عشان وحده طلعت تتكلم ب سناب ( خاص ) عن النادي و كانت تعطي نصايح

– و اليوم عارضين على قناة الرياضه الاولى في السعوديه هذا المنظر !!!

وش هذا التناقض وش هذا التخلف #اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/v0mFNKZCVQ — خالد (@Khlved) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

اللي ينتقدون هذي اللقطة

ترى هم نفسهم اللي كانوا يبحثون عن القناة الثانية عشان يشوفون المصارعة. #اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/ttNosyP0zY — عٍآشُقٌ آلُِصمت (@a9h9Q) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وأثارت هذه اللقطات غضب المجتمع السعودي المحافظ، وشن النشطاء هجوما عنيفا على المسؤولين الذين سمحوا بظهور مثل هذه المشاهد المخلة.

عمري 29 سنه أول مره أشوف لقطه زي كذا في قنوات السعوديه ‘ !!! #اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/p6QzWQktwg — original ‘ (@taoob_4) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#اعظم_رويال_رامبل

اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا… — Mohammed Altariqi (@altariqi1) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

قمة التخلف والخذلان..لاحول ولا قوة إلا بالله.أحسن الله عزاكم،،، #اعظم_رويال_رامبل — بارق الأشاوس (@ZaherBarqi) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

آل سعود وعلمائهم ذريعة كبرى في الحرب على الإسلام. جندي أمريكي صليبي ، ترك أهله و دياره. وأخذ سلاحه وركب البحر ومضى يقطع الصحاري والوديان. ليقصف ويحرق المسلمين بحجة الحرب على الإرهاب ، ثم يأتي إمام الحرمين الدجال السديس ويقول السعودية و أمريكا هما قطبا السلام في العالم ! — Tamerr (@hq2vyrr3ndwg0f) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

الله المستعان قناة السعودية اللي كانت تقطع في الأفلام والمسلسلات مشاهد العري والمصاخة والله صدمة لاحول ولاقوة الا بالله الله يجعلها في ذمة المسؤل عن القناة — غربة شتاء (@nora56551) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

هذا ما احضره بلوتو لنا من امريكا. الانحلال والتخلف والولاء للكفار فجعلهم يستعرضون بالصيب في بلدنا . والساقطات المنحطات . فيالله اجعل له مرض ماله علاج واشغله بنفسه . — ابو احمد (@rasz_07) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.