شهدت مواقع التواصل في المملكة موجة غضب غير مسبوقة، بعد تداول صور للبث الحي من بطولة في جدة، وأظهرت مشاهد خارجة وعري فاضح.

وبحسب الصور المتداولة تظهر لقطات العرض أثناء الفاصل بين الجولات، أجنبيات بلباس فاضح تروجن للحدث.

وأثارت هذه اللقطات غضب المجتمع السعودي المحافظ، وشن النشطاء هجوما عنيفا على المسؤولين الذين سمحوا بظهور مثل هذه المشاهد المخلة.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

 

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

 

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

 

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.