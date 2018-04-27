تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمُسنّة جزائرية ترفض فيه عرضا تقدم به نجلها لها بالذهاب لأداء .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ الرجل والدته قائلا: “إحنا ناويين نبعثكي عمرة إن شاء الله إلى مكة المكرمة”، لترد عليه قائلة:”احنا ما نروح وما نجيب عمرة ونعطيهم دراهم ويعطوها لأمريكا”.

 

وعن سؤالها لها عن الأموال التي تم تخصيصها لا لأداء العمرة، أجابت: “نعطيها للفقراء والمساكين”.

 

وعند مطالبتها بتوجيه كلمة لـ”آل سعود”، قالت: “إذا هالأخبار تكون صح الله يلعنكم..تأخذوا من المسلمين وتعطون الكفار وتعاونون اليهود”.

 