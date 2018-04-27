تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمُسنّة جزائرية ترفض فيه عرضا تقدم به نجلها لها بالذهاب لأداء العمرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ الرجل والدته قائلا: “إحنا ناويين نبعثكي عمرة إن شاء الله إلى مكة المكرمة”، لترد عليه قائلة:”احنا ما نروح وما نجيب عمرة ونعطيهم دراهم ويعطوها لأمريكا”.

وعن سؤالها لها عن الأموال التي تم تخصيصها لا لأداء العمرة، أجابت: “نعطيها للفقراء والمساكين”.

وعند مطالبتها بتوجيه كلمة لـ”آل سعود”، قالت: “إذا هالأخبار تكون صح الله يلعنكم..تأخذوا من المسلمين وتعطون الكفار وتعاونون اليهود”.