سخر الناشط السياسي الكويتي المعروف محمد خالد الهاجري، من تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي طالب فيها قطر بدفع ثمن بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وقال “الهاجري” في مقطع مصور له نشره على حسابه بتويتر ورصدته (وطن):”إن السعودية هي سبب أزمة الخليج وكل أزمات المنطقة”.

واستنكر تصريحات عادل الجبير بقوله:” مسؤولو دول الحصار لم يعد يملكون سوى التصريحات المارقة التي لا تغني ولا تثمن من جوع وهو يتكلم بما في قلوب أسياده”.

وعن مطالبته قطر بدفع تكلفة القوات الأمريكية في سوريا، سخر “الهاجري” من الجبير قائلا:”اللي يدفع اللي تسبب في الأزمة أنتم سبب أزمة الخليج فتحملو الفواتير ولكن إن أردتم قرض حسن فأعتقد الحكومة القطرية كريمة قد تواقف على الطلب بعدما حلب ترامبما حلب خزائنكم”.

واختتم الناشط الكويتي حديثه مشيرا إلى تعليق “الجبير” الأخير بأن أمريكا لو انسحبت من قادعة العديد ستسقط قطر خلال أسبوع، بقوله:”الحقيقة أنه لو انسحب القوات الأمريكية من الخايج أول من يسقط هو حكم آل سعود لأنكم في رعب من إيران ومن يحميكم منها هي أمريكا أما قطر فهي صديقة وحليفة لإيران حاليا”.

هذا ردي على الجبير وأن ارادت دول الحصار قرضاً حسناً من حكومة قطر لتسديد ماتبقى من فواتير ترامب فالتتقدم بطلب #قطر_الكويت_الأمارات_السعودية_ pic.twitter.com/KDB1BO8FMI — محمد خالد الهاجري (@mohamadalhajri) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد صرح الثلاثاء، مؤولا تصريحات “ترامب” إن على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وأضاف في تصريحاته التي جاءت بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب على قطر أن “تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها”، بحسب “واس”.

وزعم الجبير على كلام الرئيس الأمريكي “أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”.

واليوم، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن ترامب لم يشر إلى دولة أو دول بعينها في تصريحه، لكن كثيرين فسروا هذه التصريحات بأنها استخفاف بـ (السعودية والإمارات)، مشيرة إلى أن ترامب طلب من الملك سلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي دفع أربعة مليارات دولار مقابل ما تقوم به أميركا في سوريا.