في محاولة جديدة منه لتثبيط عزيمة المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لم يجد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي طريقة للتحريض على المسيرات إلا باللجوء للمقارنة بين المشاركين فيها الذين وصفهم بـ”الفاشلين” وبين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري تامر حسني ونجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وقال “أدرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورا لـ”تامر حسني واحلام وصلاح” مع بعض المشاركين في مسيرات العودة:” حكينا كثيرًا عن الفرعون المصري الكبير #محمد_صلاح الذي يعتبر قدوة ونموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء المعمورة للاشخاص كلهم من الصغير الى الكبير مهما كان دينه. فماذا بالنسبة الى المشاغب الحمساوي العنيف المشارك في #مسيرة_الفوضى؟ حماس تخدعكم – ترسلكم الى السياج بشعارات زائفة وفاشلة #مش_عودة_فوضى”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” ما سر نجاح #أحلام و #تامر_حسني مقارنةً بالمخربين والمخربات على #السياج_الأمني في إطار #مسيرة_الفوضى؟ لا شك ان #حماس تضيع مستقبل شبان #غزة في #الإرهاب والعنف #مش_عودة_فوضى “.

مقارنة “أدرعي” المشاركين بالمسيرات ببعض الشخصيات العربية الشهيرة لاقى غضبا من قبل المتابعين لصفحته، الذين رفضوا أن يكون من يدافع عن حقه مخرِّباً، وقال آخرون أن المثالين ناجحين – كل في موقعه -، سواءً من يلعب كرة القدم في فريقٍ عالمي، أو من يدافع عن أرضه.