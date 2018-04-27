وجه الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في قناة “بي إن سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي رسالة حادة للزعماء العرب، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة تمويل الدول الثرية في الشرق الأوسط بقاء القوات الأمريكية في سوريا، وإشارته بأنه لولا الحماية الأمريكية لما استطاعت بعض الدول البقاء أسبوع واحد فقط.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” ليست أمريكا من تحميكم حتى لو دفعتم لها أموال قارون، بل الشعوب هي التي تحمي حكامها وانظمتها وكيانها عندما تحترمها وتكون في خدمتها .. أما ترامب فيكفيه حماية بلده الأصلي أمريكا وبلده الأول إسرائيل..”.

ليست أمريكا من تحميكم حتى لو دفعتم لها أموال قارون، بل الشعوب هي التي تحمي حكامها وانظمتها وكيانها عندما تحترمها وتكون في خدمتها ..

أما ترامب فيكفيه حماية بلده الأصلي أمريكا وبلده الأول إسرائيل.. — hafid derradji (@derradjihafid) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح أن دول منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتبقى أسبوعاً لولا الحماية الأمريكية، مطالباً ما أسماها “الدول الثرية” بالدفع لمواجهة نفوذ إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الثلاثاء: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عاماً في الشرق الأوسط، وعلى الدول الثرية الدفع مقابل ذلك، ونرغب في أن ترسل دول أخرى جنودها إلى سوريا”.

ولفت ترامب إلى أن بلاده “لن تستمر في دفع مليارات الدولارات والمخاطرة بجنودنا دون أن نتلقى مقابلاً لذلك”، مشدداً على أن “دول المنطقة (الشرق أوسطية) لم تكن لتبقى أسبوعاً دون الحماية الأمريكية”.