تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مرعب يرصد هلع وخوف ركاب طائرة سعودية متجهة من الرياض للقصيم بعد دخولها في عاصفة ترابية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سمع أصوات العديد من النساء وهن يبكين ويصرخن داعين الله أن ينجي الطائرة من السقوط، تخلله تكبير وتهليل.

من جانبه، روى الشاب ريان البطاح، أحد ركاب الرحلة ومصور فيديو الرعب كيف حصل المشهد بعد دخولهم سحابة القصيم الماطرة التي ضربت المنطقة اليوم، مشيرا إلى أن مهنية كابتن الرحلة وتعامله مع الحدث كان سيد الموقف فخرج عليهم عبر مكبر الصوت غير مرة وبدّد خوفهم حتى عادوا للرياض مرة أخرى بكل سلامة.

وقال الشاب ريان لـ”سبق”: كانت الرحلة قد أقلعت من الرياض صوب القصيم حوالي الساعة ١١:٠٥ ص وكانت تسير على ما يرام ولم نشعر بشيء وعندما دخلنا أجواء القصيم وبدأت بالهبوط التدريجي دخلنا السحابة وبدأت الطائرة تهتز بشكل شديد وعنيف بسبب قوة الهواء الخارجي والأمطار، ما سبب الهلع والذعر للركاب، ووقتها كنا نحلق فوق مطار الأمير نايف بالقصيم مستعدين للهبوط”.

واختتم: “ثم بدأ الرجال بالدعاء والتضرع إلى الله حتى خرج كابتن الرحلة وطمأننا بأن الوقود كافٍ للعودة لو تطلب الأمر، فحاول الهبوط لمرة واحدة فقط ولم يستطع لشدة العواصف الممطرة وحتى لا يكرر محاولات الهبوط فيخيف الركاب عاد أدراجه للرياض حتى لا يقلقوا، والحمد لله عدنا للرياض بكل سلامة وعافية بفضل من الله.. ثم بإدارة الكاتبن وطاقم الرحلة الذي تعامل مع الموقف بكل جدية واحترافية”.

وكانت القصيم قد شهدت هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم سبقها هبوب رياح شديدة أسقطت الأشجار واللوحات ببريدة، باشر معها مدني القصيم جُملة بلاغات.