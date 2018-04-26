في واقعة تعكس ترصد ومتابعة الذباب الإلكتروني السعودي التابع للديوان الملكي لكل ما يصدر عنه رغم نفيهم ذلك، فقد تسبب غياب المعارض السعودي غانم الدوسري عن التغريدة لمدة أربعة أيام فقط بحالة ارتباك كبيرة للذباب الإلكتروني ومن على شاكلته.

وبناء على هذا الغياب، تبنى الذباب الإلكتروني فكرة مقتل المعارض السعودي المقيم في لندن، وهو الأمر الذي قسم المغردين السعوديين بين مقتنع بمقتله وفرحا بها وبين نافٍ لها.

وأطلق المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#مقتل_المرتزق_غانم_الدوسري”، خاصة في ظل عدم تعليق “الدوسري” على هذه الشائعة التي لا تعتبر الأولى حول مقتله.

وتراوحت تدوينات المغردين السعوديين ما بين فرح بهذا الخبر، وبين من أكد عدم صحته، في حين وصل الأمر لبعض الحسابات إلى تلفيق التهمة لقطر باغتياله بزعم خلق أزمة بين الرياض ولندن.

#مقتل_المرتزق_غانم_الدوسرى

خنزير نفق ، وتكرم قبيلة الدواسر العريقة من أن ينتسب لها هذا الخائن النافق. — سعيد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) April 26, 2018

وهناك من نفى صحة هذه الأنباء، حيث اتهم بعضهم بأن “الدوسري” نفسه يقف خلف “الهاشتاج” لتلميع صورته.

لدي يقين ان هذا المرتزق هو من اطلق التاق ليقدم دعايه لنفسه ويعطيها أهميه غير موجوده.

دعو الكلاب تنبح خارج الوطن ليس لها اي تأثير يذكر. #مقتل_المرتزق_غانم_الدوسري — تركي بن رشيد الزلامي 🇸🇦 (@talzlami) April 26, 2018

خبر #مقتل_المرتزق_غانم_الدوسرى غير صحيح ونحن في السعودية لايهمنا أمره ولا نعطي هذا النكرة أي إهتمام وتكرم قبيلة الدواسر أن ينتسب مثل هذا لها ..هذا ضعيف نفس لا نلتفت له ابداً..وهو احد الأقلام المأجورة النابحة على السعودية ممن أغرتهم خزائن الدوحة وطهران — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 26, 2018

في حين اتجه خيال الذباب الإلكتروني إلى وقوف قطر خلف مقتله، زاعمين بأن قطر هي من اختلقت الموضوع للفت الانتباه، بحسب قول البعض منهم.

#مقتل_المرتزق_غانم_الدوسرى

غير صحيح … وحتى الآن مجرد دعاية قطرية ولفت انتباه له… — خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) April 26, 2018

#مقتل_المرتزق_غانم_الدوسري هذى نهايه من يسمع ويطيع قطر مولته بالفلوس وجعلته منبر لسب وشتم السعوديه ثم قامت بتصفيته يمكن طلب فلوس أكثر وهددها فقامو باغتياله الله لايرحمه زباله وانزاحت — سعوديه وافتخر (@nona10073) April 26, 2018

عاجل هل قتلت قطر المعارض السعودي، لتثير أزمة بين الرياض ولندن؟؟؟ كاميرا المراقبه تفضح المخطط#مقتل_المرتزق_غانم_ِالدوسري التفاصيل بأول تعليق — أخبار السعودية (@aa00000) April 26, 2018

#مقتل_المرتزق_غانم_الدوسري

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▫️: عندما تخون وتغدر وطنك . تصبح ألعوبة قذرة بيد التنابله . فاتورة وتدفع ثمنها ▫️: أنت خائن لوطنك . وقطر خائنه لأمتها العربية . نهاية هذه العلاقة الشيطانية الشنق . هكذا هي حياة الكلاب الأهلية ▫️: يقول المثل : اللي يسلم دقنه للناس ينتفوها — تـركـي الـذيـابـي (@turki_althiabi) April 26, 2018

ويتضح مما هو متداول أن حادثة مقتل “الدوسري” ليست إلا مجرد إشاعة كسابقاتها، وهو ما أكده الباحث والخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء.

وقال “الهدلاء” في تدوينة له عبر “تويتر”:“خبر #مقتل_المرتزق_غانم_الدوسري غير صحيح، ونحن في السعودية لا يهمنا أمره ولا نعطي هذا النكرة أي اهتمام، وتكرم قبيلة الدواسر أن ينتسب مثل هذا لها.. هذا ضعيف نفس لا نلتفت له أبدًا.. وهو أحد الأقلام المأجورة النابحة على السعودية ممن أغرتهم خزائن الدوحة وطهران”.