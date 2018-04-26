أظهر تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، أن معدل البطالة في الأردن ارتفع بشكل كبير في عام 2017 حيث وصل 18.3%.

وقال التقرير حسب ما تناقلته وسائل الاعلام الأردنية إن ” تقديرات خبراء في البنك الدولي تشير إلى أن ثلث سكان المملكة معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال السنة، تأثراً بارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة على الأسر المعيشية إضافة إلى الزيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي أضر أيضاً بقطاع الأعمال نتيجة لهذه العوامل ونتيجة للضعف الذي أصاب القوة الشرائية للمواطنين، مما ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خصوصاً من فئة الشباب”.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة في البطالة هي بصفوف الجامعيين من حملة شهادة البكالوريوس.