كشف الإعلامي الكويتي عبد الله محمد الصالح نقلا عن مصادر عن عزم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ترتيب حادث طيران وإلصاق التهمة بقطر لتأليب الرأي العام ضدها وتبرير غزوها واجتياحها.

وقال “الصالح” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بن زايد لن يهدأ حتى يحتل قطر! وهو يخطط الى تهييج الرأي العام الدولي ضد قطر! وبما أن قطر ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات وعلاقاتها الدبلوماسية ممتازة! فهو سيسعى الى خلق حدث عظيم يغير من المعادلة السياسية الدولية وتصبح قطر منبوذة! ويتخلى عنها الأصحاب.. ويباغتها بهجمة عسكرية!”.

بن زايد لن يهدأ حتى يحتل قطر!

وهو يخطط الى تهييج الرأي العام الدولي ضد قطر!

وبما أن قطر ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات وعلاقاتها الدبلوماسية ممتازة!

فهو سيسعى الى خلق حدث عظيم يغير من المعادلة السياسية الدولية وتصبح قطر منبوذه!

ويتخلى عنها الأصحاب..ويباغتها بهجمة عسكرية! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” اخترقت الطائرات الاماراتية الأجواء القطرية عدة مرات! ولم تقصف الصواريخ القطرية الطائرة الاماراتية..كما كان يريد! قطر حذرة من اشعال فتيل الحرب.. واكتفت بتسجيل اعتراضها! وبذلك انتقلت خطة بن زايد من استفزاز قطر..الى أمر آخر أدهى وأمر! وهو أن تكون الامارات ضحية لـ قطر!”.

اخترقت الطائرات الاماراتية الأجواء القطرية عدة مرات!

ولم تقصف الصواريخ القطرية الطائرة الاماراتية..كما كان يريد!

قطر حذرة من اشعال فتيل الحرب..واكتفت بتسجيل اعتراضها!

وبذلك انتقلت خطة بن زايد من استفزاز قطر..الى أمر آخر أدهى وأمر!

وهو أن تكون الامارات ضحية لـ قطر! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

وتابع قائلا:” لا نستبعد أن تقلع طائرة مدنية من الامارات باتجاه قطر! ثم يقصفها بن زايد وينسب الاعتداء الى قطر! وبذلك يؤلب الرأي العام الدولي لوجود ضحايا من جنسيات متفرقة! وبالتأكيد سيحرص أن لا يكون من بينهم “أمريكان أو أوروبيين”! فتنقلب الصحافة الغربية الى الهجوم على قطر ليل نهار!”؟

لا نستبعد أن تقلع طائرة مدنية من الامارات باتجاه قطر!

ثم يقصفها بن زايد وينسب الاعتداء الى قطر!

وبذلك يؤلب الرأي العام الدولي لوجود ضحايا من جنسيات متفرقة!

وبالتأكيد سيحرص أن لا يكون من بينهم "أمريكان أو أوروبيين"!

فتنقلب الصحافة الغربية الى الهجوم على قطر ليل نهار! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

واستطرد “الصالح” موضحا:” وكما تعلمون أن بن زايد متخصص في قصف الطائرات واسقاط الضحايا! فهو الذي أمر بالقصف مرتين.. هلكوبتر ناصر بن زايد..قتل! هليكوبتر أحمد بن زايد..قتل! قتل أخويه..فكيف لا يفعلها لأجل كسب الرأي العام الدولي ضد قطر! يسقط طائرة مدنية اماراتية ويفتعل أزمة دولية جديدة..لاحتلال قطر!”.

وكما تعلمون أن بن زايد متخصص في قصف الطائرات واسقاط الضحايا!

فهو الذي أمر بالقصف مرتين..

هلكوبتر ناصر بن زايد..قتل!

هليكوبتر أحمد بن زايد..قتل!

قتل أخويه..فكيف لا يفعلها لأجل كسب الرأي العام الدولي ضد قطر!

يسقط طائرة مدنية اماراتية ويفتعل أزمة دولية جديدة..لاحتلال قطر! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

وأردف بالقول:” وبعد تأليب الرأي العام الدولي ضد قطر! يحرض على الانقلاب الداخلي! تستنجد العناصر الداخلية بالخارج..يتجهز بن زايد الى دخول قطر! القواعد العسكرية التركية والأمريكية لن ترد على أي قوات خارجية..والمبرر استنجاد العناصر الداخلية! ومن سيغزو قطر سيكونوا من مرتزقة بلاك ووتر!”.

وبعد تأليب الرأي العام الدولي ضد قطر!

يحرض على الانقلاب الداخلي!

تستنجد العناصر الداخلية بالخارج..يتجهز بن زايد الى دخول قطر!

القواعد العسكرية التركية والأمريكية لن ترد على أي قوات خارجية..والمبرر استنجاد العناصر الداخلية!

ومن سيغزو قطر سيكونوا من مرتزقة بلاك ووتر! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

وزاد بالقول:” المصادر تؤكد أن بن زايد يحشد مرتزقة من تشاد! الأعداد بالآلاف..وهي ليست لأجل حرب اليمن! إنما لخوض حرب أخرى! وبهذا يكتمل السيناريو.. خلق حدث دولي بسقوط ضحايا مدنيين! احداث انقلاب داخلي! تحييد القوات العسكرية! الغزو بعناصر من المرتزقة! وترامب ولاءه..لمن يدفع “أكثر”!.

المصادر تؤكد أن بن زايد يحشد مرتزقة من تشاد!

الأعداد بالآلاف..وهي ليست لأجل حرب اليمن!

إنما لخوض حرب أخرى!

وبهذا يكتمل السيناريو..

خلق حدث دولي بسقوط ضحايا مدنيين!

احداث انقلاب داخلي!

تحييد القوات العسكرية!

الغزو بعناصر من المرتزقة!

وترامب ولاءه..لمن يدفع "أكثر"! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

واختتم “الصالح” تدويناته قائلا:” بن زايد قدم الى ترامب كل ما يريد! سيطر على بن سلمان..وأهداه أمواله! وفي المقابل..يريد موافقة ترامب على احتلال قطر! مصير دولنا وشعوبنا مرهون بأمريكا! ومادام ترامب في السلطة..فلا شك أن قطر في خطر! كتبت لكم ما أعلم من معلومات..آملا أن يحفظ قطر وأهلها! ويديمها حرة..وشيخها تميم!”.

بن زايد قدم الى ترامب كل ما يريد!

سيطر على بن سلمان..وأهداه أمواله!

وفي المقابل..يريد موافقة ترامب على احتلال قطر!

مصير دولنا وشعوبنا مرهون بأمريكا!

ومادام ترامب في السلطة..فلا شك أن قطر في خطر!

كتبت لكم ما أعلم من معلومات..آملا أن يحفظ قطر وأهلها!

ويديمها حرة..وشيخها تميم! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) April 26, 2018

وكانت الهيئة العامة للطيران الإماراتي قد اتهمت قطر قبل أيام يتهديد الأمن والسلامة الجوية زاعمة بأن طائرة حربية اقتربت من إحدى طائراتها في الأجواء البحرينية، وهو ما استنكرته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، مؤكدة أن الدوحة ملتزمة بأعلى معايير الجودة في المحافظة على معايير الأمن والسلامة للطيران المدني.

جاء ذلك رداً على المزاعم الإماراتية بشأن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية تتبع أبو ظبي، الأحد.

وقال بيان الهيئة العامة للطيران المدني القطرية: “ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأسف الشديد تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي وبيان اليوم هو خير دليل على ذلك فالحقيقة هي أن الطائرة العسكرية القطرية كانت محلقةً باتجاه شمال شرقيّ دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفِي خطّ سير مقارب لخطّ سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإمارتية”.

وقال بيان الهيئة العامة للطيران المدني القطرية: “ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأسف الشديد تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي وبيان اليوم هو خير دليل على ذلك فالحقيقة هي أن الطائرة العسكرية القطرية كانت محلقةً باتجاه شمال شرقيّ دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفِي خطّ سير مقارب لخطّ سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإمارتية”.

وأكدت البيان أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها الإمارات إرسال طائرات عسكرية إماراتية للمرور في الأجواء بالتزامن مع مرور طائرات مدنية إماراتية دون أخذ الإذن من الجهات المعنية في دولة قطر على الرغم من النداءات المتكررة لمقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين للتنسيق في هذا الصدد وهو عمل غير مسؤول من دولة الامارات ومملكة البحرين.

وعدّت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية أن “تتالي الشكاوى المفتعلة التي تصدر عن هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات مصحوبةً بزخم إعلامي ما هي إلا محاولات غير موفقة للفت الأنظار بعيدا عن اختراقات طائراتها العسكرية المتعددة للأجواء القطرية منذ بداية الأزمة في يونيو ٢٠١٧ وبقصد التشويش على ملف شكاوى دولة قطر في منظمة الآيكاو والذي سيتمّ البتّ فيه خلال الشهرين القادمين”.

وقال البيان: “من ناحية ثانية فإن استمرار مقدم خدمات الملاحة الجوية في مملكة البحرين في عدم المهنية وعدم التجاوب والانحياز في الوقت الذي يفترض فيه الحياد في تقديم خدماته كونه المكلف بإدارة عملية الملاحة في هذه المنطقة لهو مدعاة للقلق والاستنكار لا سيما أن الأمر متعلق بتطبيق معايير دولية تستهدف أمن وسلامة المدنيين”.

وختم بيان الهيئة القطرية بالقول: “حريّ بكلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التعامل مع قطاع الملاحة الجوية بمهنية وجدية ومسؤولية بعيدا عن عمليات التسييس كما تناشد هيئة الطيران المدني بدولة قطر الجهات المعنية في كلا الدولتين بالنأي عن التجاذبات السياسية والإعلامية وإعلاء المهنية على كل الاعتبارات الأخرى”.