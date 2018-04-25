تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة مسن أثناء أدائه الصلاة في أحد مساجد الأردن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فبينما كان الرجل المسن يؤدي الصلاة خلف الإمام، أقدم على السجود مستبقا الإمام والمصلين.

وبحسب الفيديو، فإنه ما أن لامس رأس المسن الأرض، حتى انثنت رقبته وارتخى جسده بعد أن خرجت روحه.

ولم ينتبه أحد من المصلين لما جرى له في أعقاب تأخره عن النهوض من سجدته، حتى لاحظ من بجانبه فمسك بيده ليوقظه ليتضح له أن روحه قد خرجت، فتركه مكملا صلاته.

وما ان انتهت الصلاة، تجمع عدد كبير من المصلين حوله وقاموا برفعة وتمديده على أرض المسجد.