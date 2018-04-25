علق نائب رئيس مجلس الشورى العماني إسحاق سالم السيابي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها للسعودية، حول ضرورة تمويل الدول الثرية بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على بعض الدول فتح ابواب خزائنها والبدء في تعبئة حليبها وإرسالها إلى بلاد العم سام”!

وأضاف قائلا:”(الأنكل)سام بحاجة إلى الحليب بعدما بدأ عليه الجفاف، ليعيد بناء عضلاته، ويزعم ان بدونه لن تبقى تلك الدول اكثر من اسبوع ! هناك مثل شعبي يقول(خبز خبزتيه كليه وحدش) الذي لا يعرف معنى المثل يبحث عنه !!”.

على بعض الدول فتح ابواب خزائنها والبدء في تعبئة حليبها وإرسالها إلى بلاد العم سام!

(الأنكل)سام بحاجة إلى الحليب بعدما بدأ عليه الجفاف،ليعيد بناء عضلاته،ويزعم ان بدونه لن تبقى تلك الدول اكثر من اسبوع !

هناك مثل شعبي يقول(خبز خبزتيه كليه وحدش)

الذي لا يعرف معنى المثل يبحث عنه !! — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) April 25, 2018

وكان الرئيس ترامب، طالب الثلاثاء، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دولا خليجية أن تزيد مساهماتها المالية من أجل طرد “الإرهابيين” من سوريا.

وقال ترامب “أن دول في منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتبقى أسبوعاً لولا الحماية الأمريكية، مطالباً ما أسماها “الدول الثرية” بالدفع لمواجهة نفوذ إيران”.

وأضاف ترامب: “أرغب في سحب قواتنا من سوريا لكننا لا نريد إتاحة المجال لإيران للاستفادة من ذلك. على دول خليجية أن تزيد مساهماتها المالية من أجل طرد الإرهابيين من سوريا”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده “أنفقت 7 تلريونات دولار في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، ولم تجن سوى الموت والدمار”.

يشار إلى انه في أوائل أبريل الجاري، وفي رد مباشر على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن رغبته في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، قال “ترامب” إذا أرادت السعودية ذلك فعليها دفع التكاليف.. حسب وصفه.

وأضاف: “نعمل على خطة للخروج من سوريا، وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.

وكان “ابن سلمان” قد صرح لصحيفة “تايمز”، بأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل.

وبرّر “ابن سلمان” مطالبته هذه بالقول: “إن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو آخر جهد يوقف إيران عن مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين”.