شن الكاتب الفلسطيني شاكر زلوم هجوما عنيفا “آل سعود” واصفا إياهم بأنهم “أقذر طوائف اليهود”، وذلك على إثر قصف التحالف العربي حفل زفاف في محافظة حجة اليمنية تسبب في مقتل وإصابة 88 شخصا، وما أعقب الهجوم من تداول فيديو لطفل يرفض ترك جثمان والده راح ضحية القصف.

وقال “زلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مشهد الطفل الذي يرفض ترك جثمان أبيه يقطع القلب, قطع الله بني سعود ومن يؤيدهم إرباً إرباً, بني سعود من اقذر أنواع طوائف اليهود.”

مشهد الطفل الذي يرفض ترك جثمان أبيه يقطع القلب, قطع الله بني سعود ومن يؤيدهم إرباً إرباً, بني سعود من اقذر أنواع طوائف اليهود. — shaker zalloum (@shakerrzalloum) April 23, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا بعد القصف مقطع فيديو لطفل يمني يتشبث بجثمان والده رافضا تركه.

وبحسب الفيديو فقد استمر الطفل في البكاء قائلا: “والله ما شفته والله ما شفته..بوي بوي”.