بأمر مباشر من الوزير عواد العواد وخشية من الانتقادات التي أصبحت تتعرض لها المملكة يوميا بسبب انسلاخها عن موروثها الديني وتقاليدها الاجتماعية، منعت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، النجمة الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، من تصوير مسلسل يتحدث عن السماح للسعوديات بقيادة السيارات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، إن وزير الثقافة والإعلام عواد صالح العواد، أصدر تعليمات بمنع تصوير مسلسل “بولند” قبل أن يبدأ تصويره الذي تسبب مجرد الإعلان عنه قبل أيام بانتقادات ومطالب واسعة بمنع النجمة الكويتية من المواصلة.

وتسبب مقطع نشرته “بولند” قبل أيام من داخل مركز رياضي نسائي في غلقه وإلغاء تراخيصه، وذلك بقرار صادر من الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وظهر في الفيديو مدربة تونسية الجنسية، وهي ترقص “الزومبا”، بينما تعلق الإعلامية الكويتية على أدائها.

وتعرضت بولند لانتقادات لاذعة قبل أيام، وطالب عدد كبير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنعها من تصوير المسلسل المزعوم بعد انتشار تسريبات عنه، بسبب ما يعتبرونه عدم تمثيلها للسعوديات في ملابسها وطريقة كلامها مقارنة بما هو حال السعوديات المحافظات.

ودافعت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند عن نفسها، بعد إغلاق النادي الرياضي النسائي في السعودية، بأوامر حكومية، مؤكدة في تسجيل صوتي لها، أنها ذهبت إلى النادي لتصوير الإعلان الترويجي به، وهي مرتدية “الشيلة والعباية”، وصورته بناء على طلب من إدارة النادي الرياضي.

وعن استياء سعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تصويرها لإعلانات بشأن “قيادة المرأة في السعودية”، وتدشينهم وسم “حليمة لا تمثلنا”، أعلنت الإعلامية الكويتية عن تنازلها لأي سعودية لكي تقدم هذه الإعلانات بدلا منها، مؤكدة أنها قدمتها بسبب عشقها للسعودية، واعتبارها أنها بلدها الثاني.

وأكدت “بولند” أنها تحترم قرار رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بغلق النادي الرياضي النسائي، متوعدة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، كل من أساء لها بعد إغلاق النادي الرياضي، قائلة: “سأتقدم رسميا برفع قضايا لكل من يسيء لي وكلي ثقة بالقضاء السعودي النزيه”.