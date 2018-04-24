تحوّلت الإطلالة “الغجرية” للفنانة الإماراتية ​أحلام، في حلقة برنامج The Voice، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد أن نجحت في لفت الإنتباه إليها بهذا “اللوك” الجديد وغير المعهود.

وبدت أحلام مرتديةّ قميصا قطنيا يبلغ ثمنه نحو 1,330 دولار أميركي، ونسقت فوقه سترة بيضاء طويلة يبلغ ثمنها نحو 3,715 دولار إميركي، وأكملت إطلالتها بحذاء الى الركبة يبلغ ثمنه نحو 6,000 دولار أميركي.بحسب موقع “الفن”

ومن ناحية الشعر، إعتمدت الشعر القصير مضيفةً عليه صبغه باللون الأزرق من أطرافه، وأهم ما كان بإطلالتها هو الرسومات الغجرية التي رسمتها على جبينها وذقنها.

ونالت أحلام الكثيرمن التعليقات منها الإيجابية ومنها السلبية، ولكنها تجنبت الردّ مكتفيّة بالقول:” اللوك اليوم غجري .. كيف بس عجبكم اكيد .. التغيير مطلوب صح”.‎