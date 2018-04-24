في تلميح صريح إلى السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، الذي طالبه الرئيس الأمريكي قبل أيام بدفع تكلفة القوات الأمريكية في سوريا إذا أرادت المملكة بقائها هناك، قال “ترامب” إن دول منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتبقى أسبوعاً لولا الحماية الأمريكية، مطالباً ما أسماها “الدول الثرية” بالدفع لمواجهة نفوذ إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض اليوم، الثلاثاء: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عاماً في الشرق الأوسط، وعلى الدول الثرية الدفع مقابل ذلك، ونرغب في أن ترسل دول أخرى جنودها إلى سوريا”.

ولفت “ترامب” إلى أن بلاده “لن تستمر في دفع مليارات الدولارات والمخاطرة بجنودنا دون أن نتلقى مقابلاً لذلك”، مشدداً على أن “دول المنطقة (الشرق أوسطية) لم تكن لتبقى أسبوعاً دون الحماية الأمريكية”.

وفي تحول لموقفه حول الانسحاب من سوريا قال ترامب: “أتمنى أن نعيد جنودنا من سوريا سريعاً، ولكن بعد إنجاز ما يجب إنجازه”.

وحول الاتفاق النووي مع إيران أقر ترامب أن الاتفاق كان يجب أن يشمل الوضع في سوريا والعراق واليمن، مضيفاً: “نرى بصمات إيران في كثير من المشاكل في الشرق الأوسط، وإذا سعت لتهديدنا بأي صورة فستدفع ثمناً كبيراً”.

يشار إلى انه في أوائل أبريل الجاري، وفي رد مباشر على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن رغبته في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، قال “ترامب” إذا أرادت السعودية ذلك فعليها دفع التكاليف.. حسب وصفه.

وأضاف: “نعمل على خطة للخروج من سوريا، وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده “أنفقت 7 تلريونات دولار في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، ولم تجن سوى الموت والدمار”.

وكان “ابن سلمان” قد صرح لصحيفة “تايمز”، بأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل.

وبرّر “ابن سلمان” مطالبته هذه بالقول: “إن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو آخر جهد يوقف إيران عن مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين”.

وتابع: “وجود القوات الأمريكية داخل سوريا يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا”.