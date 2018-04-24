في وصلة نفاق فاقت التوقعات وتعكس مدى قدرته على خداع الناس في أفلامه ومسلسلاته التي كانت دوما داعية للعزة والكرامة والحرية، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للفنان محمد صبحي يقدم فيه وصلة تطبيل ونفاق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقسم “صبحي” على أنه حتى وإن أخذ السيسي أبناءه وعذبهم وسجنهم فسيستعوض الله فيهم حتى لا يمس تراب الوطن بسوء، معتبرا من يستنكر ذلك خائنا لبلاده.

واعتبر “صبحي” خلال ندوة “مستقبلنا في عيون شبابنا” بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي نظمتها كلية الإعلام بجامعة السويس بمقر الجامعة بمدينة السلام، من يستنكر ذلك خائنا لبلده “نفسهم يشوفوا مصر زى سوريا والعراق نفسهم”.

Retweeted شهـــد (@ana_shahd1):#محمد_صبحي: لو السيسي خد ولادي وعذبهم هستعوض ربنا.. وميتمسش تراب بلدي. ربنا ينولهالك وتشوفها في نفسك واولادك وكل عزيز عندك علشان تدوق اللي الناس عايشه فيه يا ظالم انت ورئيسك اللهم امين pic.twitter.com/oGjeCXV4Zf — mostafaelrosy (@mostafaelrosy) April 24, 2018

تصريحات “صبحي” لاقت استنكارا واسعا من قبل الناشطين، الذين أكدوا بأنه تحول لمجرد “طبل” للنظام على غرار الإعلامي عمرو أديب، في حين دعا آخرون أن يبتليه الله في أولاده كما يزعم ليروا كيف سيتصرف وقتها.

الممثل المركب #محمد_صبحي

اللى خزوقنا مبادئ واخلاق فى مسلسلاتة يقول إنه "سيستعوض ربنا" لو أخذ السيسي أبناءه وعذبهم وسجنهم يا لك من معرص كبير

ادعوا الله أن يبتلى اولادك ابتلاء شديد عشان تشوف عذاب ربنا مش عذاب السيسي ونفسي اشوف وشك وقتها بتنوح كمثل الكلاب يا عرث — عايش فى وطن محتل 2 (@2Eslamnuwr) April 24, 2018

يارب بحق اللي قاله الممثل النجس محمد صبحي نولها له وأوجعه في عياله وخليه يتحسر عليهم عشان يدوق حرقة قلب الاهل اللي بيستهون بيها — mohamed mandor (@midoelakhdr) April 24, 2018

الفنان المتلون محمد صبحي عرص قدير, وكأن الوطنية مرادف للذل والانبطاح — mohamed yasin (@m_theone_y) April 24, 2018

محمد صبحي بيقول لو الرئيس خد ولادي عذبهم و سجنهم حاستعوض ربنا فيهم. انا باقول لخلفة المومس محمد صبحي انا لو حد بص لكلبتي بعين اقلعله الاتنين يا معرص مش عيالي. — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) April 24, 2018

من الآخر #ثورة_يناير أظهرت قبح من كنا نعتقد انهم مفكرين أو كُتاب أو فنانين أو سياسيين اتضح انهم لا يستحقون سوي بلاعه صرف صحي زي القذافي كدة ااه والله شوية انطاع انتهازيين من محمد صبحي في الفن الي معتز عبد الفتاح في السياسة الي علاء الاسواني في قلة الأدب وغيرهم كثر في كل المجالات — محمد سنجر (@mzeezm131) April 24, 2018

محمد صبحي ينضم الي عائلة اديب!!!!!!! — mohamed fathe maraay (@FatheMaraay) April 24, 2018

قولوا ل #محمدصبحي كل الناس كارهينك حتى اللي مع الرصين واسألهم حتى زمايلك بيقلولك يارخم كفاية تعريض رغم انت زيهم مهو هما دول اللي مع الرصين — ابوام اللي يزعجني (@HosnyEbada1) April 24, 2018

يشار إلى أن الفنان محمد صبحي معروف بمولاته المطلقة لـ”السيسي”، وكان قد صرح في وقت سابق أن “السيسي” جاء في وقته تماما، لافتا إلى أن تأخره كان سيغرق مصر لقرون.