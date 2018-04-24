في وصلة نفاق فاقت التوقعات وتعكس مدى قدرته على خداع الناس في أفلامه ومسلسلاته التي كانت دوما داعية للعزة والكرامة والحرية، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للفنان يقدم فيه وصلة تطبيل ونفاق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقسم “صبحي” على أنه حتى وإن أخذ السيسي أبناءه وعذبهم وسجنهم فسيستعوض الله فيهم حتى لا يمس تراب الوطن بسوء، معتبرا من يستنكر ذلك خائنا لبلاده.

 

واعتبر “صبحي” خلال ندوة “مستقبلنا في عيون شبابنا” بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي نظمتها كلية الإعلام بجامعة السويس بمقر الجامعة بمدينة السلام، من يستنكر ذلك خائنا لبلده “نفسهم يشوفوا زى سوريا والعراق نفسهم”.

تصريحات “صبحي” لاقت استنكارا واسعا من قبل الناشطين، الذين أكدوا بأنه تحول لمجرد “طبل” للنظام على غرار الإعلامي عمرو أديب، في حين دعا آخرون أن يبتليه الله في أولاده كما يزعم ليروا كيف سيتصرف وقتها.

 

يشار إلى أن الفنان محمد صبحي معروف بمولاته المطلقة لـ”السيسي”، وكان قد صرح في وقت سابق أن “السيسي” جاء في وقته تماما، لافتا إلى أن تأخره كان سيغرق مصر لقرون.