يبدو أن الأزمة السياسة الحانقة التي تعيشها “مملكة الريتويت” وحالة الرعب المستمرة التي تكتنف ملكها حمد بن عيسى آل خليفة قد تجبره على اتخاذ قرارات سياسية هامة ربما تغضب السعودية، وذلك في سبيل تخفيف الضغط الذي قد يؤدي للانفجار وما يتبعه من أحداث لا تحمد عواقبها.

وفي هذا السياق، كشف المغرد الشهير “بوغانم” نقلا عن مطلع بأن ملك البحرين حمد بن عيسى سيعين رئيسا للوزراء من الطائفة الشيعية، بالإضافة لإقالة وزير الداخلية راشد آل خليفة، وذلك إرضاء لأبناء المذهب الشيعي الذي يمثل غالبية سكان البحرين.

وقال “بو غانم” في تدوينة له عبر حساه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وصلتني معلومه..( تقول ) بأن رئيس وزراء البحرين القادم سيكون من أهل المذهب الشيعي قد يقول لي البعض انت مهب صاحي اما..مجنون او خبل او شارب شي قلت لصاحب المعلومه.. (مستحيل ) قال لي انتظر وسترى وضيف عليها..( ازاحة )..وزير الداخليه راشد آل خليفه ادري والله انا مثلكم مستغرب..”.

وصلتني معلومه..( تقول ) بأن رئيس وزراء البحرين القادم سيكون من أهل المذهب الشيعي قد يقول لي البعض انت مهب صاحي اما..مجنون او خبل او شارب شي قلت لصاحب المعلومه..( مستحيل ) قال لي انتظر وسترى وضيف عليها..( ازاحة )..وزير الداخليه راشد آل خليفه ادري والله انا مثلكم مستغرب.. — بوغانم (@hassanalishaq73) April 22, 2018

ويأتي الحديث عن إقالة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، متزامنا مع ما كشفه الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” في مارس/آذار الماضي بأنّ رئيس وزراء مملكة البحرين سيُزاح من منصبه قريباً.

وغرّد “بدون ظلّ” حينها قائلاً: “رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقه الشيخ خليفه بن سلمان ال خليفه سيزاح قريبا من منصبه”.

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقه

الشيخ خليفه بن سلمان ال خليفه

سيزاح قريبا من منصبه — بدون ظل (@without__shadow) March 30, 2018

كما كشف “بدون ظل” في بداية الشهر الجاري، بأن أنولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، يستعجل الخطى لإزاحة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، ويضغط على الملك حمد بن عيسى، مهددا إياه بتحريك (شيعة البحرين) ضده إذا لم يستجب، وهو الامر الذي ربما يحاول عاهل البحرين تجاوزه باختيار رئيس وزراء من الطائفة الشيعية حتى لا يبقى تحت تهديد “ابن زايد”.

وقال “بدون ظل” في تغريدة له:”سمو الشيخ محمد بن زايد يستعجل الخطى لازاحة رئيس وزراء مملكة البحرين والملك حمد بن عيسى يضغط للتهدئه”.

ولفت المدون إلى الملك حمد يخشى الانصياع لـ”ابن زايد” وإقالة رئيس الوزراء، بسبب خوفه من قدرة “خليفه بن سلمان” على تحريك الشارع البحريني ضده.إلا أن محمد بن زايد أخبره أنه يستطيع تحريك شيعة البحرين ضده، وهو ما سبب مخاوف لدى الملك أن تتداخل الأمور في بعضها.

سمو الشيخ محمد بن زايد يستعجل الخطى

لازاحة رئيس وزراء مملكة البحرين والملك حمد بن عيسى يضغط للتهدئه معللا اسباب التهدئه

بقدرة خليفه بن سلمان على تحريك الشارع البحريني ضده والشيخ محمد بن زايد يقول استطيع ان احرك شيعة البحرين ضده وهو ماسبب مخاوف لدى الملك ان تتداخل الامور في بعضها — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2018

هذا وأفادت أنباء متواترة بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إشترط إزاحة رئيس وزراء مملكة البحرين خليفه بن سلمان آل خليفه من منصبه لتقديم دعم مالي لخزينة البحرين التي أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها.

وإستجداء النظام في البحرين المزيد من الأموال و الدعم يأتي في وقت ينخر فيه الفساد مختلف أجهزة الدولة في ظل غياب الرقابة الشعبية و القضاء المستقل لمحاسبة الفاسدين و المتنفذين، بينما تعجز الحكومة عن إدارة نفقاتها و ضبطها، حيث يذهب الجزء الأكبر من الموازنة للأمن و العسكرة بسبب الأزمة التي تؤرق البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.