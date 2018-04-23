الغبار على شاطئ المرجان في جازان

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر مشهدًا وُصف بأنه “مرعب”، يظهر فيه ما يشبه الأمواج الترابية التي اجتاحت “شاطئ المرجان” في مدينة “جازان” السعودية.

وقال ناشطون إن الأوضاع الجوية ازدادت سوءًا أكثر مما ظهر في الفيديو ذلك، خلال الساعات الأخيرة بسبب تزايد حدة الأتربة في الأجواء.

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منظر مهيب للغبار على “شاطئ المرجان” بـ #جازان. pic.twitter.com/ADhZGTuLZw — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

وتشهد الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم موجة من الغبار الكثيف تدنت معها الرؤية الأفقية. وأطلق الإنذار المبكر تحذيرًا باللون الأحمر – أقصى درجات الخطر – من استمرار تأثير العاصفة الرملية مما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الرياض.