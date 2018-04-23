تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أظهر القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، رئيس ما يعرف بـ “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، وهو في زيارة لورشة التصنيع العسكري التابعة للجماعة بالحديدة، مشيرين إلى أن هذه اللقطات كانت الأخيرة في حياته قبل مقتله.

وتضمنت المشاهد بحسب المقطع المتداول، زيارة “الصماد” لورشة تصنيع الطائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية “رجوم” المصنعة محليا.

شاهد بالفيديو : اخر لحظات رئيس المجلس لأنصار الله الحوثي صالح الصماد قبل مقتله بغارة لطيران التحالف وهو في زيارة لورشة التصنيع العسكري للجيش اليمني الشمالي في الحديدة!

هنا انتهت حياته 👇 بغارة يوم الخميس pic.twitter.com/XgqS0j2rSV — خالد عدن (@Wadhah88940630) April 23, 2018

وأكدت ميليشيات الحوثي، مقتل “الصماد” في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي على الحديدة.

ونعى المجلس التابع للحوثيين في بيان له وفاة “صالح الصماد”، مضيفا أنه “تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة”.

وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، سيتحدث بعد قليل، بشأن مقتل الصماد.

وترأس الصماد ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” الذي شكله المتمردون عند انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان التحالف العربي قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.