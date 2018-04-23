تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الصور للقوات الإماراتية في الصومال وهي تجر أذيال الهزيمة بعد انهزام مشروعها هناك في أعقاب الكشف عن العديد من المؤامرات لزعزعة الاستقرار فيها.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد رست في ميناء مقديشو سفينة عملاقة لنقل جميع المعدات الإماراتية المتواجدة في الصومال إلى أبو ظبي بعد الأزمة السياسية التي عصفت بالعلاقات بين البلدين بسبب توجهات أبو ظبي التآمرية ضد الحكومة الشرعية.

صور يوم أمس لأحد سفن شركة نايف للخدمات البحرية الاماراتية في ميناء مقديشو وهي تحمل معدات عسكرية إماراتية لإعادتها للإمارات عقب انهيار المشروع الإماراتي في الصومال pic.twitter.com/HarlfiiM1T — تَعَجُّب ! (@taejab2) April 23, 2018

يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا شديداً، حيث أخذت الأزمة السياسية بين مقديشو وأبو ظبي يوما بعد آخر أبعادا جديدة، وذلك بعد سنوات من تناغم سياسي، بلغ حد التعاون والشراكة في مجالات عديدة.

وبدأ الخلاف بالظهور إلى العلن بتوقيع اتفاقية بين شركة موانئ دبي ودولة إقليم أرض الصومال المعلنة من جانب واحد وإثيوبيا، مما أغضب الحكومة الصومالية وانتهى بإغلاق الإمارات مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الاثنين.

اتفاقية موانئ دبي أشعرت الحكومة الصومالية بالإهانة لأنها لم تكن طرفا فيها رغم أن ميناء بربرة (موضوع الاتفاقية) يقع ضمن حدود جمهورية الصومال الفدرالية، فرفضت الحكومة الصومالية الاتفاقية ووصفها رئيس الحكومة حسن خيري بالاعتداء السافر على سيادة البلاد وتهديد وحدة أراضيها، ثم ألغاها البرلمان بعد ذلك بأيام.

وصعد الصومال الأزمة بقراره منع شركة دبي العالمية من العمل على أرضه وتقديم شكوى إلى الجامعة العربيةومجلس الأمن الدولي باعتبار أن الصومال تعرض لتدخل في شؤونه الداخلية، خاصة أن حماية حدود البلاد وسيادتها من المسلمات الأساسية لدى أي دولة في العالم.

وفي خطوة إماراتية وفي العاشر من أبريل/نيسان الجاري استنكرت الإمارات احتجاز طائرة خاصة في مطار مقديشو الدولي على متنها 47 عنصرا من قوات الواجب الإماراتية، وأعلنت على إثر ذلك وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته عام 2014، وألغت اتفاقا للتعاون العسكري مع الصومال.

ورغم أن الحكومة الصومالية أصدرت بيانا دعت فيه إلى تهدئة الأمور مع الإمارات والدخول في حوار مباشر لحل المشاكل العالقة بين البلدين التي نجمت عن احتجاز الطائرة الإماراتية وما تلاه فإن الإمارات أصدرت فجأة قرارا بإغلاق مستشفى الشيخ زايد بمقديشو.