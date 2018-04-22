بعد أن أصبح العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح هو وكيل “عيال زايد” باليمن، تسعى الإمارات الآن لدعمه وزيادة قوته لتنفيذ مخططاتها باليمن.

وتُرجم هذا التوجه اليوم بفتح مكاتب تجنيد خاصة تشرف عليها الإمارات في اليمن، تستقطب شباب يمنيين تُغريهم الإمارات بالمال وتستغل حاجتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة هناك، حيث يتم تجنيدهم وضمهم لقوات العميد طارق صالح.

وتسويقا لمخطط الإمارات (الخبيث) إعلاميا، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن “الآلاف من اليمنيين توافدوا إلى مكاتب التجنيد التطوعي في المديريات، والمحافظات اليمنية للانخراط في صفوف قوات المقاومة بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح”.

ونقلت الوكالة عن مصدر تابع لما أسمته “المقاومة الوطنية اليمنية” أن “توافد أبناء اليمن من كل المحافظات وانضمامهم إلى معسكرات المقاومة الوطنية اليمنية، يعطي دفعا كبيرا للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني، وإنهاء المخطط الانقلابي، ودحر الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها”، على حد قوله.

وأضاف المصدر أنه “نتيجة للتدافع المتزايد من أبناء الشعب اليمني للانضمام إلى صفوف المقاومة تم فتح مكاتب تجنيد خاصة بالمقاومة الوطنية لاستقبال المتطوعين من كافة مديريات ومحافظات اليمن، وتدريبهم عسكريا وتزويدهم بالأسلحة النوعية للمساهمة مع أشقائهم من أبناء اليمن في دحر المخطط الإيراني الانقلابي واستعادة الدولة اليمنية”، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن “قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح تنفذ عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة “التهامية” و”الجنوبية”.

وأعلنت القوات التي يقودها العميد طارق صالح، أنها تمكنت من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا غربي اليمن، والتي كانت تتمركز فيها قوات “أنصار الله”، وفقا لموقع “عدن الغد” المحسوب على حكومة الشرعية.

وقبل يومين نشرت وكالة “خبر” اليمينة شريط فيديو يظهر فيه العميد طارق صالح، وهو في اجتماع مع عدد من العسكريين.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع يأتي بعد ساعات من إعلان “قوات المقاومة الوطنية – حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح عن تنفيذ أولى عملياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي.

ويظهر الفيديو العميد طارق صالح ببزته العسكرية من داخل إحدى غرف العمليات العسكرية، ويقوم بالشرح لعدد من الضباط عن مجريات المعركة في الساحل الغربي، بحسب وكالة خبر.