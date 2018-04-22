نشرت مجلة “فوربس” الشهيرة، تصنيفها لقائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم لعام 2018، حيث كانت المُفاجأة أن تمّ استثناء الأثرياء السعوديين لأول مرّة من القائمة؛ على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول عقب احتجاز نحو 200 شخصية سعودية من بينهم أثرياء ورجال أعمال في حملةٍ شنّها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً في المملكة.

وتصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

وتضمنت لقائمة أغنى 10 رجال أعمال عرب، مصريين آخرين هما نجيب ساويرس ومحمد منصور.

وقد تضمنت قائمة أثرياء العالم للعام الحالي 31 ثريا من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار، وتصدرت الإمارات ولبنان الدول العربية من حيث عدد الأثرياء العرب بـ7 أثرياء لكل منهما، تلتها مصر بـ6 أثرياء.

These Emirati billionaires have a total net worth of $24 billion. Watch the video to know who they are. #Billionaires #ForbesMiddleEast #RichestArabs #UAE pic.twitter.com/YIFwzBtc2f — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

واعتمدت فوربس عند إعداد قائمة أثرياء العالم 2018 على أسعار إغلاق الأسهم، وأسعار صرف العملات بتاريخ 9 فبراير 2018، علما أن صافي قيم الثروات يتأثر يوميا بناء على متغيرات أسواق الأسهم.

وتعمل فوربس على تقييم العديد من الأصول والممتلكات بما فيها الشركات الخاصة والعقارات والأعمال الفنية واليخوت، وغير ذلك.

1 – ناصف ساويرس 6.6 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن العام 2017.

2 – رجل الأعمال الإماراتي عبد الله بن أحمد الجرير بثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وانخفضت ثروته بقيمة قدرها 900 مليون دولار عن عام 2017.

3 – رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بثروة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكى، وتراجعت ثروته بنسبة 6 ملايين دولار عام 2017.

4 – المرتبة الرابعة الإماراتي حسين سواجاني، بثروة قدرها 4.1 مليار بزيادة 400 مليون دولار.

5 – الجزائري أسعد ربراب بثروة قدرها 4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن العام الماضي.

6 – المصري نجيب ساويرس، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة 100 مليون دولار عن العام 2017، (تساوى مع الجزائري في المرتبة الخامسة).

7 – العماني سواحيل باهوان، بثروة قدرها 3.9 مليار دولار، وتقلصت عن العام 2017 بقيمة 200 مليون دولار.

8 – الإماراتي عبد الله الفطيم، بثروة تقدر بـ3.3 مليار دولار، تراجعت 800 مليون دولار.

9 – اللبناني طه ميقاتي بثروة قدرها 2.8 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن عام 2017.

10 – المرتبة العاشرة تقاسمها ثلاثة رجال أعمال بثروة قدرها 2.7 مليار دولار: الإماراتي سعد بن بطي القبيسي، واللبناني نجيب ميقاتي، والمصري محمد منصور.