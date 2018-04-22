هزّت جريمة قتل مرّوعة، المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أقدمَ أبٌ سعودي، في حيّ الروضة، بمكة المكرمة، على نحر بناته الثلاث بسكين، فيما أصيبت زوجته بجراح.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أنّ الجاني معتلّ نفسياً وعاطل عن العمل، وبعد ارتكابه جريمته بحقّ بناته، خرج من المنزل وتم التعامل معه من الجيران حتى قدوم الأجهزة الأمنية.

وبعد الجريمة المروّعة، احتلّ وسم (#مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه)، قائمة الـ”Trend” في السعودية، حيث عبّر المغرّدون عن صدمتهم مما أقدم عليه الأبّ.

#مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه جريمة توجع القلب

دعوا الخلق للخالق

لسنا مسؤلين عن تحليل الموقف

اسأل الله ان يُعافينا ولا يبتلينا

هُناك ملايين يتمنون طفلاً ولكن محرومين — سعود حمدان المهيزع (@s_h_m_6555) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

إذا رأيت مصائب غيرك مثل: #مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه فاحمد الله على العافية، واسأل مولاك السلامة، واطلب من ربك أن ينجيك وبنيك وأهلك من شر طوارق الليل والنهار، وتعوذ بالله من الفتن والمحن والمصائب والنكبات …

ربنا نجنا ومن نحب من كل سوء ..#مواطن_يقتل_أطفاله_بمكة — عبد اللطيف هاجس (@hajis9) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

#مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه

إبحث عن اي جريمة قتل مماثله ..

ستجد أن هناك مراحل من التعنيف تسبقها .. لم يتجرأ أن يصل إلى مرحلة القتل إلا أنه وجد صمت

على أفعاله السابقه .. — سراج الغامدي (@SerajAlghamdi) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

#مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه

ليته عطاني اياهم ولا قتلهم

ناس تتمناهم وناس تقتلهم

ادعوا لي بالذريه وربي يعوضني — ….ساره (@Srsr_19) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨