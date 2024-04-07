تقارير

سحب جيش الاحتلال قواته من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
تقارير

ماذا قال الدويري عن سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس وتوقعه للمرحلة القادمة؟!

أنس السالم

وطن – اعتبر الخبير العسكري الأردني، اللواء فايز الدويري، أنّ إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ...

انسحاب جيش الاحتلال من جنوب غزة
تقارير

بعد ضربات نوعية لـ”القسام” .. ما سر انسحاب جيش الاحتلال من جنوب غزة؟!

أنس السالم

وطن – بشكلٍ مفاجئ وبعد نصف عام على بداية الحرب، غادرت جميع قوات الجيش الإسرائيلي البرية قطاع غزة، حيث أعلنت ...

صراع خلف كواليس حرب غزة ــ قطر ضد الإمارات
تقارير

“صراع خلف كواليس حرب غزة ــ قطر ضد الإمارات”.. تلميع إسرائيلي لأبوظبي وشيطنة للدوحة (فيديو)

باسل سيد

وطن – زعم مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، في تقرير مصور له أنه مع استمرار ...

كمين لواء خانيونس في الزنة
تقارير

ماذا فعل لواء خانيونس في الزنة؟!

أنس السالم

وطن – أوضح الكاتب والباحث سعيد زياد، تفاصيل تمكن لواء خانيونس في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، من ...

كاتب بريطاني: ما يحدث بالأردن يشبه بدايات الربيع العربي وحلم العمر لليهود تحول لكابوس
تقارير

كاتب بريطاني: ما يحدث بالأردن يشبه بدايات الربيع العربي وحلم العمر لليهود تحول لكابوس

باسل سيد

وطن – قال الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره، إنه بعد ...

القسام في خانيونس
تقارير

“جحيم خانيونس” .. القسام تحصد ما لا يقل عن 14 جندياً في عمليات نوعية خلال ساعات

أنس السالم

وطن – أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم السبت، تنفيذ عدة عمليات نوعية، أوقعت ما لا يقل عن ...

صواريخ آر بي جي
تقارير

هآرتس تسلط الضوء على “السلاح الأخطر” للمقاومة الفلسطينية في غزة

باسل سيد

وطن – سلطت صحيفة هآرتس العبرية الضوء على ما وصفته السلاح الأخطر للمقاومة الفلسطينية في حركة المقاومة الإسلامية حماس مؤكدة ...

تقارير

ضربة لمشروع نيوم.. تعثر في تنفيذ أضخم مشروعات محمد بن سلمان فما القصة؟

سالم حنفي

وطن – كشفت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع “نيوم”، الذي يعد الأكبر ضمن ...

محمد بن زايد
تقارير

فضيحة “أسرار أبوظبي”.. أنشطة تجسس إماراتية تعود للواجهة بقرار وتحرك أممي

سالم حنفي

وطن – أعادت الأمم المتحدة، فتح ملف وكالة “ألب سيرفس” السويسرية التي قامت بـ”أنشطة تجسس” نيابة عن أبوظبي، لتشويه الإسلاميين ...

استهداف طالبي المساعدات
تقارير

مجازر الاحتلال ضد طالبي المساعدات في غزة لا تتوقف.. مشاهد مؤلمة لعدوان همجي جديد

خالد السعدي

وطن – بثت قناة الجزيرة القطرية، مشاهد لإطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء محاولة الحصول على مساعدات شمال غزة. ...

1231٬083 Next

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior