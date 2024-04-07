تقارير
ماذا قال الدويري عن سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس وتوقعه للمرحلة القادمة؟!
وطن – اعتبر الخبير العسكري الأردني، اللواء فايز الدويري، أنّ إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ...
بعد ضربات نوعية لـ”القسام” .. ما سر انسحاب جيش الاحتلال من جنوب غزة؟!
وطن – بشكلٍ مفاجئ وبعد نصف عام على بداية الحرب، غادرت جميع قوات الجيش الإسرائيلي البرية قطاع غزة، حيث أعلنت ...
“صراع خلف كواليس حرب غزة ــ قطر ضد الإمارات”.. تلميع إسرائيلي لأبوظبي وشيطنة للدوحة (فيديو)
وطن – زعم مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، في تقرير مصور له أنه مع استمرار ...
ماذا فعل لواء خانيونس في الزنة؟!
وطن – أوضح الكاتب والباحث سعيد زياد، تفاصيل تمكن لواء خانيونس في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، من ...
كاتب بريطاني: ما يحدث بالأردن يشبه بدايات الربيع العربي وحلم العمر لليهود تحول لكابوس
وطن – قال الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره، إنه بعد ...
“جحيم خانيونس” .. القسام تحصد ما لا يقل عن 14 جندياً في عمليات نوعية خلال ساعات
وطن – أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم السبت، تنفيذ عدة عمليات نوعية، أوقعت ما لا يقل عن ...
هآرتس تسلط الضوء على “السلاح الأخطر” للمقاومة الفلسطينية في غزة
وطن – سلطت صحيفة هآرتس العبرية الضوء على ما وصفته السلاح الأخطر للمقاومة الفلسطينية في حركة المقاومة الإسلامية حماس مؤكدة ...
ضربة لمشروع نيوم.. تعثر في تنفيذ أضخم مشروعات محمد بن سلمان فما القصة؟
وطن – كشفت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع “نيوم”، الذي يعد الأكبر ضمن ...
فضيحة “أسرار أبوظبي”.. أنشطة تجسس إماراتية تعود للواجهة بقرار وتحرك أممي
وطن – أعادت الأمم المتحدة، فتح ملف وكالة “ألب سيرفس” السويسرية التي قامت بـ”أنشطة تجسس” نيابة عن أبوظبي، لتشويه الإسلاميين ...
مجازر الاحتلال ضد طالبي المساعدات في غزة لا تتوقف.. مشاهد مؤلمة لعدوان همجي جديد
وطن – بثت قناة الجزيرة القطرية، مشاهد لإطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء محاولة الحصول على مساعدات شمال غزة. ...