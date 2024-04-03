الهدهد
لقطات مبكية توثق لقاء مراسل الجزيرة أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بمجمع الشفاء
وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة لقاء مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بعد دخول مجمع ...
صراخ أثناء صلاة التروايح.. شاهد ما حدث لكويتي مسحور عندما قرأ الشيخ النفيس آية عن الشيطان
وطن – شهدت صلاة التراويح في أحد مساجد الكويت موقفاً غريباً أثار جدلا، بعد أن صرخ أحد المصلين بصوت عال ...
“نبي الغضب” الإسرائيلي يحذّر قومه من “الهاوية”
وطن – حذر ضابط إسرائيلي متقاعد مما وصفه “بطريق الهاوية” التي ستصل إليه إسرائيل بفعل السياسة الهوجاء لرئيس حكومة الاحتلال ...
أول ظهور للواء الدويري على “الجزيرة” بعد تعافيه.. عاد بتحليلات قوية (فيديو)
وطن – عاد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إلى قناة “الجزيرة” بعد فترة من الانقطاع، بسبب الأزمة الصحية التي ...
السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد
وطن – أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قراراً وصفه سودانيون بالمتأخر، يتعلق بوقف عمل قنوات (العربية والحدث وسكاي نيوز) في ...
مستشار محمد بن زايد الدبلوماسي لرئيس الجزائر: “نترفع عن الرد عليك ونرفض الغمز واللمز”
وطن – هاجم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي لمّحت ...
لشدة إخلاصه للأجانب والصهاينة لم يتغير منذ 100 عام.. مؤرخ يكشف كيف جعل النظام الأردني الدولة بمثابة “إسرائيل الصغرى”
وطن – هاجم المؤرخ والسياسي المصري الشهير محمد إلهامي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بعد تحريض المتحدث باسم ...
لطوله الفارع.. نجل ترامب العملاق يفاجئ الجميع بأحدث ظهور إلى جانب والدته ميلانيا (شاهد)
وطن – خطف الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بارون، الأنظار بعد ظهوره مع العائلة بشكل نادر، كما أظهر ...
أغنية جميلة بن طويس عن “حكم العسكر” التي تسببت باعتقالها في الجزائر (فيديو)
وطن – رفضت محكمة بالجزائر العاصمة طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن ناشطة سياسية مسجونة بزعم تهم عدة مرتبطة بالإرهاب، حيث ...
جمال ريان يكشف حقيقة “كذبة كبيرة” عن المقاومة ويفضح من يقف ورائها
وطن – رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على ما وصفها بالكذبة الكبيرة بحق المقاومة الفلسطينية، والتي ...