غزة لن تموت أبدا.. إخراج جَنين على قيد الحياة من بطن أمه الشهيدة (فيديو)

وطن- بثت وسائل إعلام لقطات مؤثرة، توثق أحد أكثر مشاهد المجازر في غزة ألما ووجعا، تُلخص في جملة ولادة من رحم الحرب.

وشوهد في مقطع فيديو، عرضته قناة الجزيرة، جنينا ظل على قيد الحياة وذلك على الرغم من استشهاد والدته السيدة رنيم حجازي إثر غارة إسرائيلية.

من جانبه، روى الدكتور أسعد النواجحة طبيب أطفال في مجمع ناصر الطبي، تفاصيل القصة قائلا إنها واحدة من القصص المأساوية التي تتكرر يوميا في ظل الحرب على القطاع.

ولادة من رحم المـ ـوت.. طفل يُبصر الحياة بعد استـ ـشـ ـهاد والدته في قـ ـصـ ـف للاحتلال الإسرائيلي على #غزة #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6l8zb5En9Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2023

وقال الطبيب، إن والدة الطفل كانت نازحة من الشمال إلى الجنوب في محاولة للنجاة بنفسها، لكن المكان الذي تواجدت به تعرض للقصف.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد الأم، وجرى نقلها فورا للمستشفى، فجرى فتح بطن الأم وإخراج الطفل وهو على قيد الحياة.

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حصيلة متزايدة لشهداء غزة

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت ظهر الأربعاء، إن ما لا يقل عن 6546 فلسطينياً استُشهدوا، بينهم 2704 أطفال، فيما أصيب 17439 في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استشهد 756 فلسطينياً بينهم 344 طفلاً، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت صحة غزة، إلى أن المنظومة الصحية في غزة خرجت عن الخدمة وباتت في حالة انهيار تام.

ووفق ما أحصته الوزارة، فقد استهدف الاحتلال 57 مؤسسة طبية مع استشهاد 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

هذه الأرقام المروعة تأتي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع عشر على التوالي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.