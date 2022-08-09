موقف محرج جدا للرئيس الأمريكي بسبب “الجاكيت والنظارة”.. وهذا ما فعلته زوجته (فيديو)

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وطن- تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف وُصِف بأنه “محرج جدا”، أمام الكاميرات بسبب تعثره في ارتداء سترته.

وأظهر الفيديو، زوجة بايدن “جيل” وهي تساعده في ارتداء سترته، وقد حدث ذلك بعد نزول بايدن وزوجته من المروحية الرئاسية.

وحاول بايدن ارتداء سترته ولم يتسن له ذلك، فتدخلت جيل وساعدته في إدخال يده الثانية في المكان المناسب.

كما بين مقطع الفيديو، رياحا قوية تزحزح نظارة بايدن من مكانها حتى سقطت على الأرض، وانحنى الرئيس الأمريكي لالتقاطها.

وهذا ليس الموقف المحرج الوحيد الذي تعرض له بايدن، فقبل أسابيع وضعت المغنية الاسرائيلية يوفال دايان، الرئيس الأمريكي، في موقف محرج.

جاء ذلك عندما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيديو لبايدن أثناء حفل غنائي في القدس المحتلة، حيث أظهر مقطع الفيديو رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة بايدن، فيما زعم الإعلام الاسرائيلي أن سبب الرفض للمصافحة كونها يهودية متدينة.

بايدن وضع نفسه أيضا في موقف محرج مؤخرا عندما كان يتحدث أمام العاملين في مستشفى القدس ببيت لحم بحماسة وانفعال، حتى اضطر للتوقف وشرب الماء، وتوجيه اعتذار، ليقول لاحقا: “هناك من أشار لي بالتوقف عن الكلام”.

كما سقط بايدن في زلة لسان، بعد أن وصف نفسه بـ”نائب الرئيس”، علما بأن الواقعة التي جرت أمس، لم تكن الأولى من هذا النوع.

جاء ذلك خلال لقاء بايدن في اجتماع افتراضي مع المديرة التنفيذية لشركة “جنرال موتورز”، ماري بارا، حيث قال بايدن: “لن أكون قادرا على القيام بذلك، لأنني لا أستطيع قيادة سيارة بينما أنا نائب الرئيس”.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان.

ففي وقت سابق، أشار بايدن إلى نائبته كاميلا هاريس باعتبارها “الرئيسة” في 4 مناسبات على الأقل، كان آخرها في يناير 2022.