انهيار شيرين بالبكاء في الكويت watanserb.com
انهيار شيرين بالبكاء في الكويت
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شاهد لحظة انهيار شيرين بالبكاء في الكويت .. وهذا ما لاحظه الجمهور على جسدها! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – انهارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بالبكاء، خلال غنائها على المسرح في الكويت، أمس الجمعة، متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة  وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، بينما لاحظ الجمهور زيادة وزنها.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، صوراً من حفلها في الكويت، وعلقت عليها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.

يذكر أن الفنانة المصرية اعلنت انفصالها عن الملحن حسام حبيب قبل فترة. ومؤخراً فجر المنتج المصري يوسف دندش مفاجأة بقوله إن الفنانة المصرية عادت إلى حسام حبيب .

وكانت بعض الأوساط تحدثت عن انّ طلاق شيرين وحسام حبيب “أزمة مصطنعة”. فيما اتهم الملحن المصري حلمي بكر، مواطنته الفنانة “عبدالوهاب”، بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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