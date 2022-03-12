شاهد لحظة انهيار شيرين بالبكاء في الكويت .. وهذا ما لاحظه الجمهور على جسدها! (فيديو)

وطن – انهارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بالبكاء، خلال غنائها على المسرح في الكويت، أمس الجمعة، متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، بينما لاحظ الجمهور زيادة وزنها.

#عرب_وود | دموع وتأثر #شيرين في حفلها بالكويت أمس أثناء غنائها "متحاسبنيش". pic.twitter.com/NPLNKyia4l — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) March 12, 2022

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، صوراً من حفلها في الكويت، وعلقت عليها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.

يذكر أن الفنانة المصرية اعلنت انفصالها عن الملحن حسام حبيب قبل فترة. ومؤخراً فجر المنتج المصري يوسف دندش مفاجأة بقوله إن الفنانة المصرية عادت إلى حسام حبيب .

وكانت بعض الأوساط تحدثت عن انّ طلاق شيرين وحسام حبيب “أزمة مصطنعة”. فيما اتهم الملحن المصري حلمي بكر، مواطنته الفنانة “عبدالوهاب”، بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

(المصدر: وطن – متابعات)

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