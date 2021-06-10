مصطفى شوبير والهتافات ضد فريق الزمالك المصري
مصطفى شوبير والهتافات ضد فريق الزمالك المصري
Videoرياضة

جماهير الزمالك تطالب بإيقاف حارس الأهلي مصطفى شوبير ..شاهد ماذا فعل ؟!

كتب وطن
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طالبت جماهير الزمالك المصري في حملة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بإيقاف حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، بعد نشره فيديو وهو يهاجم فيه نادي الزمالك بهتافات مسيئة.

جماهير الزمالك ومصطفى شوبير

ورصد موقع وطن عدد من المنشورات على الهشتاك #إيقاف_مصطفى شوبير الرائج على منصة تويتر، فقال كمال نجار في منشور له، “الفيديو واضح ومن داخل الملعب وليس في غرفه اللبس، وبشتم الكيان بكل فروعه لاعبين وجمهور وإدارة، وليس افراد معينه”.

وأردف، قائلاً: “عاوزين نشوف لجنه الانضباط رأيها ايه.  والاعلام ها يتعامل ازاي مع الموضوع ده .. ايقاف امام عاشور حطكم في مأزق المقارنة والمعاملة بالمثل”.

إيقاف  مصطفى شوبير

بينما قال محمود الذي كتب، قائلاً: “لابد من محاسبتة بإيقاف 12 مباراة مثل غيره “، فيما قال أخر، ” لازم يتحاسب، زي ما حسبوا امام وباقي اللعيبه وهما جو اوضه مقفول عليها، دا بقي جوا الملعب، ولازم العدل وكفايه بقي لحد كدا”.

وقال مغرد على الهشتاك، “ليه كدا يامصطفي  تاعبهم ليه  بليله  بالمكسرات ماشي”، بينما كتب حسام أحمد منشور جاء فيه: “هو قال ايه معلش يعني، شتم ؟ لا مشتمش يا بيه، طب قال ايه ؟؟”.

وأضاف ، ” قال بليلة فوندو طب دي كلمة عادية جدا ولا بقت تهمة اليومين دول، بتعصبك كلمة بليلة طب بليلة يا نادي البليلة”.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على عرش صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

سموحة والمصري

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

طلائع الجيش والجونة

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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