ABOUT US

Watan Newspaper is the largest Arab American Newspaper. Stablished 1991 in Washington DC.
Watan Newspaper Published by Watan News LLC registered in State of California
Editor-in-Chive: Nezam Mahdawi

CONTACT INFO

Phone: 1.202.730.5901
Email: [email protected]
Web: watanserb.com

ADDRESS

10231 Brookhurst ST
Anaheim, CA 92804

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