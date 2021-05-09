Watan Newspaper is the largest Arab American Newspaper. Stablished 1991 in Washington DC.
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Editor-in-Chive: Nezam Mahdawi
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Watan Newspaper is the largest Arab American Newspaper. Stablished 1991 in Washington DC.
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