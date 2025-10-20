سرقة القرن في قلب باريس.. تاج الإمبراطوريات في قبضة اللصوص
باريس استيقظت على صفّارة الخطر. في المدينة التي تتباهى بالفنّ والجمال، دوّى خبرٌ هزّ التاريخ نفسه: متحف اللوفر يُغلق أبوابه بعد سرقة هي الأجرأ في تاريخه. سبع دقائق فقط كانت كافية لثلاثة لصوص محترفين لاقتحام “عرين الفن العالمي” عبر رافعة مطلة على نهر السين، قبل أن يختفوا على دراجات نارية كالأشباح.
ثماني قطع ملكية نادرة اختفت — تيجان، قلائد، وبروشات من مجوهرات التاج الفرنسي، بعضها يعود إلى ملكات وإمبراطوريات لم يرَ العالم بريقها منذ قرون. الرئيس ماكرون وصف ما جرى بأنه “اعتداء على الذاكرة الفرنسية”، متوعدًا بملاحقة الجناة “مهما كلّف الأمر”، بينما تلاحق باريس أشباحًا يعرفون المكان كما يعرف الحارس مفاتيحه.
وزيرة الثقافة رشيدة داتي قالت إن العملية “احترافية إلى حدّ مرعب”، والشرطة رجّحت أن المنفذين كانوا مجهّزين تجهيزًا شبه عسكري. الخطر الأكبر الآن أن تُذاب الجواهر وتفكّك الأحجار الكريمة لإخفاء أثرها، ما يحوّل التحقيق إلى سباقٍ مع الزمن لإنقاذ ما تبقّى من روح فرنسا المسروقة.
اللوفر مغلق، وباريس مذهولة. الجريمة تجاوزت حدود السرقة لتتحول إلى صفعة في وجه التاريخ، وسرقة من قلب الهوية الفرنسية نفسها. وحتى يُعاد التاج إلى مكانه، سيبقى اللوفر متحفًا مكسور الخاطر، ينتظر أن يعود إليه بريقه… قبل أن يُذاب إلى الأبد.
تعليق واحد
خبر سعيد.. ، هذه العملية مثيرة للإعجاب رغم عدم شرعيتها.. ، و لكن ربما إذا تم الإمساك باللصوص سيتم شنقهم على برج “إيفل”…، العملية قريبة لعملية في فيلم أمريكي قديم نوعا ما ، يتم فيها
إقتحام مبنى محصن لسرقة مال و مجوهرات و قد استخدمت ثلاث مناطيد للوصول للمبنى ليلا.. و كان بطل الفيلم عمر الشريف…بإسم “مينو سبستيانو أرجنتي”..على ما أذكر…، المهم ،
يجب على السيسي أن يهرب كبشار ، قبل أن يتمكن أحد من اغتياله بطلقات في الرأس…!.