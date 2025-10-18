إسرائيل خططت لإضعاف حماس.. فسلّحتها بالخطأ

تقرير عبري صادم للإسرائيليين: ما كان يُفترض أن يُضعف حمـ.ا.س، أصبح واحدًا من أكبر مصادر قوتها !!



هكذا ببساطة، تحوّل مشروع "العشائر المتعاونة" الخبيث إلى "هدية مجانية" لحـ.مـ.ا.س.. والمفارقة المؤلمة لتل أبيب أن ما أنفقته لزرع نفوذٍ جديد، أصبح رصيدًا في حساب خصمها اللدود ! pic.twitter.com/24LS80cm8l — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 18, 2025

تقرير عبري صادم كشف أن ما كان يُفترض أن يُضعف حماس تحوّل إلى واحدٍ من أكبر مصادر قوتها.

فبعد وقف إطلاق النار، موّلت إسرائيل وسلّحت مجموعات من العشائر الغزية لتكون “قوة محلية” تدير الأمن بدلًا من المقاومة.

لكن الخطة انهارت خلال أيام؛ إذ استولت حماس على 45 شاحنة أسلحة تضم مئات البنادق والرشاشات والمقذوفات وأموالًا ضخمة، بعد أن سلّم العملاء أنفسهم أو سُلِّموا للتراب.

أحد الضباط الإسرائيليين لخّص المشهد بمرارة:

“لقد ساعدنا حماس على البناء.”

الخطة التي أرادتها تل أبيب اختراقًا استخباراتيًا تحوّلت إلى فضيحة ميدانية، أعادت للأذهان انهيار جيش أنطوان لحد في جنوب لبنان عام 2000، حين ترك ترسانته للمقاومة.

وهكذا، انتهى مشروع “العشائر المتعاونة” إلى رصيد إضافي في حساب حماس، وسلاحٍ إسرائيلي أصبح جزءًا من ترسانة خصمٍ لا يُقهر بالإخفاقات.