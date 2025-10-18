“أمك” من البيت الأبيض.. عندما تصبح السخرية أداة حكم

ما فعلته متحدثة #البيت_الأبيض ليست حادث شاذا، بل مشهدٌ متكرّر في سيركٍ سياسيٍّ اسمه "إدارة #ترامب".. حيث كل ما لا يُرضي السلطة يتحوّل إلى مادة للسخرية !!



أي انتقادٍ يمسّ مصالحهم يُقابل بتهكم.. وبينما يترقّب العالم المواقف تحوّلت السياسة الأمريكية إلى مسرحٍ، حيث يُستبدل المنطق… pic.twitter.com/c0yOPozNaH — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 18, 2025

في مشهدٍ فجّر عاصفة من الجدل، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال صحفي حول اختيار بودابست لعقد قمة ترامب وبوتين بكلمة واحدة صادمة: “أمك”.

ردٌّ فظّ تجاوز حدود اللياقة وكشف مستوى الانحدار في إدارة ترامب، التي حوّلت المؤتمرات الصحفية إلى عروض مهينة للصحافة والرأي العام.

المتحدثة لم تكتفِ بالإهانة، بل واصلت هجومها قائلة:

“أنت مجرد ناشط يساري لا أحد يأخذك على محمل الجد.”

حادثة ليست شاذّة، بل حلقة جديدة في سيرك سياسي متواصل؛ وزير الدفاع يسخر من الإعلام، ومستشار الأمن القومي يرد على الأسئلة بـ“تيك توك”، فيما يتعامل ترامب مع الحلفاء ككومبارس في عرضٍ هزليّ.

هكذا تحوّل البيت الأبيض في عهد ترامب إلى مسرحٍ للعبث،

تُستبدل فيه الدبلوماسية بالنكات، والهيبة بالإفيه.