الخائنُ يستعرض.. والعدُّ التنازليُّ لدفعِ ثمنِ خيانتهِ قد بدأ

#ياسر_أبو_شباب ظهر في مقطع استعراضي رفقة أفراد عصـ.ا.بته شرق رفح.. ظهور مُصطنع حاول فيه أن يبدو بمظهر "القوي المتماسك" وأن يداري خوفه!



ليس مجرد عميل بل رمز لتحوّل خطير في أدوات الاحـ.تلال داخل القطـ.اع.. فهل يطول بقاؤه؟ أم أن العدّ التنازلي لدفع ثمن خيـ.ا.نته قد بدأ؟ pic.twitter.com/Bf8PCgLvxa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 14, 2025

عاد ياسر أبو شباب، أحد أبرز عملاء الاحتلال في قطاع غزة، للظهور مجددًا بعد تداول أنباء مقتله وانقطاع الاتصال به، حيث بثّ مقطعًا مصورًا من شرق رفح ظهر فيه محاطًا بعدد من المسلحين في مشهد استعراضي حاول من خلاله إظهار القوة ونفي مقتله.

مصادر ميدانية أكدت أن أبو شباب يتحرك في منطقة محدودة شرق رفح تخضع لسيطرة الاحتلال، وأن المقاطع التي ينشرها توهم بسيطرته على مساحة واسعة، بينما لا تتجاوز المنطقة فعليًا بضعة دونمات تضم نحو 15 منزلًا بعضها مهدّم.

ورغم محاولاته الظهور بمظهر المتماسك، يرى مراقبون أن أبو شباب بات ورقةً منتهية الصلاحية بعد وقف إطلاق النار، وأن العدّ التنازلي لتصفيته قد بدأ.