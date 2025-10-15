الخائنُ يستعرض.. والعدُّ التنازليُّ لدفعِ ثمنِ خيانتهِ قد بدأ

الخائنُ يستعرض.. والعدُّ التنازليُّ لدفعِ ثمنِ خيانتهِ قد بدأ
عاد ياسر أبو شباب، أحد أبرز عملاء الاحتلال في قطاع غزة، للظهور مجددًا بعد تداول أنباء مقتله وانقطاع الاتصال به، حيث بثّ مقطعًا مصورًا من شرق رفح ظهر فيه محاطًا بعدد من المسلحين في مشهد استعراضي حاول من خلاله إظهار القوة ونفي مقتله.
مصادر ميدانية أكدت أن أبو شباب يتحرك في منطقة محدودة شرق رفح تخضع لسيطرة الاحتلال، وأن المقاطع التي ينشرها توهم بسيطرته على مساحة واسعة، بينما لا تتجاوز المنطقة فعليًا بضعة دونمات تضم نحو 15 منزلًا بعضها مهدّم.
ورغم محاولاته الظهور بمظهر المتماسك، يرى مراقبون أن أبو شباب بات ورقةً منتهية الصلاحية بعد وقف إطلاق النار، وأن العدّ التنازلي لتصفيته قد بدأ.