محمود عباس… صمتك تواطؤ لا سياسة
محمود عباس صمتك اليوم أغلى من مسيرتك، تدين سرًّا وتتماهى علناً مع الاحتلال — هذه ليست سياسة حكيمة بل انبطاحٌ يقايض حياة المدنيين بمناصبٍ ومصالح.
أن تبرّر العدوان وتستقبح المقاومة في الخفاء ثم تهمّش صوتك في العلن يذيب شرعيتك ويقوّض أي ادعاء تمثيل. غزة ليست ورقة تفاوض أو ثمنًا لبقائك في السلطة؛ هي دمٌ وركامٌ وأطفال تحت الأنقاض.
القيادة ليست مكالماتٍ سرية أو بياناتٍ مغلفة بالمواربة، بل مواقف صريحة تُرفع بصوتٍ يواجه لا يهمس. إدانة الاحتلال واجب، ودعم الضحية شرف — ومن يصمت اليوم يصبح شريكًا في سفك الدم.
إن لم تستطع أن تقول هذا بوضوح، فتنحّ؛ فالتاريخ لا يمنح رحمة لمن خانها.