السكابيوس… حين يمنع الأسير من احتضان أمّه

عادوا من السـ.جون بأجسادٍ مُنهكة وجروحٍ تحت الجلد.. لكنّ الجرح الأكبر هو أن تقف أمام أمّك ولا تستطيع أن تعانقها ؟!



"السكابيوس" لم يكن مرضا انتشر صدفة.. بل سلاحا استخدمه الاحـ.تلال لمعاقبة الأسـ.رى جماعيًا، ولكسرهم حتى بعد تحررهم. pic.twitter.com/7CXtu6kVQi — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 14, 2025

يخرج الأسير الفلسطيني من سجون الاحتلال بعد شهور من العذاب، فتنتظره أمّه على الباب، تبكي وتفتح ذراعيها، لكنه لا يقترب. لا يعانق ولا يقبّل — لأنه مصاب بمرض جلدي معدٍ (الجرب) انتشر بين الأسرى داخل الزنازين.

في السجون، لا ماء ولا صابون ولا نظافة. تُسحب الملابس والمناشف، ويُمنع الأسرى من الحلاقة أو الاستحمام، فيما يُحشر العشرات في غرف ضيقة لا ترى الشمس.

الأخطر، وفق شهادات الأسرى، أن إدارة السجون تعمّدت نقل المصابين من زنزانة إلى أخرى، في سياسة وُصفت بأنها عقوبة جماعية ممنهجة تهدف إلى نشر المرض بين الجميع.

يخرج الأسرى اليوم محطمين جسديًا ونفسيًا، تغطي أجسادهم الطفوح والجروح، فيما يحملون جرحًا أعمق: أن يقفوا أمام أمّهاتهم وأحبّائهم دون أن يستطيعوا لمسهم خوفًا من نقل العدوى.

إنها جريمة صحية وأخلاقية وإنسانية، تضيف إلى سجل الاحتلال صفحة جديدة من الانتهاكات، وتضع وصمة عار على جبين كل من يلتزم الصمت.