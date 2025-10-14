قمة شرم الشيخ.. ترامب وقادة العرب الأغنياء
في شرم الشيخ المصرية، يلتقي أكثر من عشرين زعيمًا من الشرق والغرب في قمة السلام برئاسة عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، لبحث سبل إنهاء الحرب على غزة وفتح صفحة جديدة في مسار السلام الإقليمي.
لكن حضور ترامب خطف الأضواء وأثار جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تأخره عن القمة ساعةً ونصف قضاها في الكنيست الإسرائيلي، حيث سخر من القمة وشارك في جلسة وُصفت بـ”الاحتفالية”، طالب خلالها بمنح نتنياهو عفوًا عن قضايا الفساد واصفًا إياه بأنه “من أعظم القادة”.
تصرّفات ترامب، كما يرى مراقبون، كشفت انحيازه التام لمنظومة الاحتلال، وأظهرت أن ما يُسمى بالسلام ما هو إلا غطاء لإعادة ترتيب الإقليم وفق المصالح الأميركية والإسرائيلية.
في المقابل، تحاول القاهرة استعادة دورها الإقليمي عبر هذه القمة، غير أن التساؤلات تتصاعد:
هل تمتلك مصر اليوم قرارها المستقل لتقود مسار الحل، أم أنها تؤدي دور الوسيط المقيّد في مشهد يُعاد إخراجه من واشنطن وتل أبيب؟
تعليق واحد
حاليا، لا أعتقد يوجد دول بالمنطقة تمتلك قرارها السيادي بالمعنى الحقيقي .. ربما للأسف ..
مايزال الإستعمار القديم الحديث يحكم في بلادنا…
فالأردن، على سبيل المثال لا الحصر ، لا يستطيع حتى قتل الكلاب الضالة و المسعورة في شوارعه.. إلتزاما بإتفاقيات دولية سخيفة مذلة مع منظمات دولية و حقوقية تدعم وجود الكلاب الضالة في شوارع الأردن..، و بلاد المسلمين..، و تناهض قتلها … ! أولو كانت هذه الكلاب مسعورة مؤذية تهاجم الناس.. ؟
نعم… فرغم تكاثرها و انتشارها بشكل يطفح الكيل..”بضم الياء”، و تقديم شكاوي من الأهالي دون جدوى.. ، و هجومها و أذيتها للسكان بأمراض داء الكلب و ما إلى ذلك..
و تكلف الدولة الكثير من المال لعلاج الضحايا و لمكافحتها بالعقر…!؟ ،
إذا.. آلاف الكلاب الضالة في الأردن تنتظر إلقاء القبض عليها… ثم إخضاعها لعمليات عقر جراحية…كلبا كلبا…! هل
تصدق هذا…؟ ف
” لا أحد يعلم من أين
جاء “بيل” يسعى إلينا “… من أغنية مقدمة في حلقات رسوم متحركة قديمة للأطفال..
ف “بيل” هذا هو اسم لكلب أبيض صديق الولد “سبستيان” بطل المسلسل.. و “بيل” هذا ربما هو أكثر من مجرد ” كلب صديق” في سلسلة “كرتونية بريئة” موجهة للأطفال المسلمين العرب…
هو رمز استعماري خبيث مموه لأشياء بدأنا نفهمها لاحقا…