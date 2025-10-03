رعب في مانشستر.. هجوم أمام كنيس يـهـودي في يوم الغفران

🔴رعب في #مانشستر .. هجوم أمام كنيس يـ8ـودي يخلّف قتلـ،ـى وجرحـ،ـى في ما يسمى "يوم الغفران" .. هل هو حـادث معزول.. أم بداية تصعيد أخطر؟ pic.twitter.com/6ckTH1i6Mc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 3, 2025

شهدت مدينة مانشستر البريطانية، هجوما داميا أمام كنيس يهودي في منطقة كرامبسال أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب الشرطة، اندفعت سيارة نحو المارة قبل أن يعمد المهاجم إلى طعن عدد منهم، ما استدعى إطلاق النار عليه بعد الاشتباه بحمله “أشياء مشبوهة”. وانتشرت فرق تفكيك المتفجرات في الموقع خشية وجود مواد ناسفة.

السلطات أعلنت لاحقا “انتهاء الخطر”، فيما قطع رئيس الوزراء كير ستارمر مشاركته في قمة أوروبية للعودة إلى لندن وقيادة اجتماع أزمة.

توقيت العملية، التي وقعت في يوم الغفران وقبل أيام من الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، يثير تساؤلات حول ما إذا كان الحادث عملا فرديا أم مؤشرا على تهديد أوسع داخل بريطانيا.