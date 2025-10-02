الاحتلال يعترض سفن الحرية في عرض البحر.. لكن غزة انتصرت قبل أن ترسو المراكب

#أسطول_الصمود .. حين اتّحد العالم ليكسر الحصار

الاحتلال يعترض سفن الحرية في عرض البحر .. لكن غزة انتصرت قبل أن ترسو المراكب🚢🚩 pic.twitter.com/qZvYiP528T — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 2, 2025

نفّذت قوات الاحتلال تهديداتها، واعترضت سفن “أسطول الصمود” التي أبحرت في البحر الأبيض المتوسط باتجاه قطاع غزة المحاصر، حيث اقتحمتها واعتقلت النشطاء المشاركين على متنها، في خرق واضح للقوانين الدولية بعد اعتراضهم في المياه الدولية.

وكان نحو 500 ناشط من أكثر من 45 دولة قد شاركوا في الأسطول، متحدّين التهديدات والمخاطر، ومبحرين لأيام في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات. وقد تمكنت إحدى السفن من بلوغ المياه الإقليمية للقطاع قبل أن يعلن الاحتلال سيطرته عليها وسحبها إلى ميناء أسدود لبدء التحقيق مع المشاركين تمهيدًا لترحيلهم.

ورغم القمع والاعتقالات، اعتُبر الأسطول بمثابة نجاح معنوي في تسليط الضوء على معاناة غزة، إذ أعاد قضيتها إلى صدارة المشهد الدولي. وشهدت عدة عواصم حول العالم مظاهرات تضامنية رفعت صوت غزة عاليًا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من المواجهة البحرية التي تفضح ممارسات الاحتلال وتكشف عجزه أمام إرادة المتضامنين وأحرار العالم.