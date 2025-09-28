الضحك في الرياض… وذكرى خاشقجي تلاحق المهرجان

"شين غيليس" أحد أبرز الكوميديين الأميركيين أعلن بفخر أنه رفض "حقيبة المال" التي عرضت عليه من #السعودية.. بينما لم يخف آخرون أنهم قبلوا العروض فقط لأن الأرقام المعروضة كانت مغرية!



"أكبر مهرجان كوميدي في العالم" ينطلق من #الرياض في ذكرى اغتيال #خاشقجي.. ومنظمات حقوقية تصرخ: "الضحك… pic.twitter.com/vWJ0xksLet — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 28, 2025

في وقت تتجه فيه أنظار عشاق الكوميديا إلى العاصمة السعودية، حيث ينطلق ما وصف بـ”أكبر مهرجان كوميدي في العالم” بمشاركة نجوم عالميين مثل كيفن هارت وديف شابيل، تتصاعد في الخلفية أصوات ناقدة تطرح سؤالاً جوهريًا: هل يمكن للضحك أن يغطي على القمع؟

منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، ربطت توقيت الحدث بالذكرى السابعة لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، واعتبرت أن المهرجان ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن واقع حقوق الإنسان في المملكة.

بعض الكوميديين رفضوا المشاركة رغم الإغراءات المالية، بينهم شين غيليس الذي وصف قراره بـ”الموقف المبدئي”، فيما سخر آخرون من الحدث علنًا، كمارك مارون الذي قال: “من الذين جلبوا لكم 11 سبتمبر… أسبوعان من الضحك في الصحراء”.

الحدث، الذي يُسوّق كواجهة فنية وثقافية جديدة للمنطقة، يفتح الباب لنقاش عالمي حول حدود الفن وموقعه: هل هو أداة للتعبير والحرية، أم وسيلة لتلميع أنظمة تقمع هذه القيم ذاتها؟