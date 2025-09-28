بوتين يتحدّى الغرب بأعنف هجوم على أوكرانيا منذ بدء الحرب

كييف 🇺🇦 تشـ.ـتـ.ـعل تحت وابل المسيّرات والصـ.ـواريخ.. بوتين يعلن التحدي الأكبر منذ اندلاع الحـ.ـر.ب.. قتـ.ـلى وجـ.ـرحى، أطـ.ـفال تحت الركام، ومدينة تحتمي بالمترو من طوفان النـ.ـار.. هل يكتفي الغرب بالتنديد.. أم أن ساعة المـ.ـواجهة الكبرى اقتربت؟ pic.twitter.com/EdB3J1FAI8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 28, 2025

في تصعيد غير مسبوق، شنّت روسيا فجر اليوم هجومًا هو الأضخم منذ اندلاع الحرب، استهدفت فيه العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن الأخرى بمئات المسيّرات والصواريخ، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة، وإصابة العشرات.

كييف بدت وكأنها مدينة تحت الحصار، مع دوي الانفجارات لساعات متواصلة، واندلاع الحرائق في أحياء عدة، وسط لجوء السكان إلى محطات المترو طلبًا للنجاة. حتى مستشفى للأمراض القلبية لم يسلم من القصف، فيما تحوّلت مستشفيات أخرى إلى ساحات طوارئ.

الرسالة من موسكو واضحة: الكرملين يردّ بقوة، متحديًا العقوبات الغربية والدعم العسكري لأوكرانيا. أما كييف، فدعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، معتبرة أن الحرب لن تتوقف ما لم يشعر الرئيس الروسي بالخطر الحقيقي على نظامه.

هذا الهجوم يطرح تساؤلات حاسمة: هل نحن أمام نقطة تحوّل كبرى في الحرب؟ أم أن رد الغرب سيظل في إطار التنديد فقط، بينما تواجه أوكرانيا وحدها “طوفان النار”؟