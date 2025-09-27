برعاية ترامب.. “تيك توك” في قبضة التحالف الصهيوني

"تيك توك" لم يعد مجرد تطبيق ترفيهي بل صار سلاحًا في معركة الوعي.. بصفقة أمريكية مشـ.بوهة وبرعاية مباشرة من #ترامب ستنتقل الخوارزمية من أيدي #الصين إلى تحالف مليارديرات يقوده أكبر ممولي جيش الا.حـتـ.لال!



في خطوة وُصفت بأنها “صفقة لإنقاذ الأمن القومي الأمريكي”، تقرر رسميًا نقل ملكية “تيك توك” داخل الولايات المتحدة إلى تحالف من المستثمرين الأمريكيين بقيادة الملياردير لاري إليسون، مؤسس شركة “أوراكل” وأحد أبرز الداعمين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الصفقة، التي جاءت بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2024، تُجبر الشركة الصينية المالكة “ByteDance” على بيع أغلبية حصتها تحت تهديد الحظر الكامل للتطبيق في الولايات المتحدة.

لكن القضية تتجاوز حدود الأمن السيبراني والخصوصية، لتفتح الباب أمام سيطرة تحالف إعلامي – مالي ضخم على خوارزمية تيك توك، التي تؤثر في وعي أكثر من 180 مليون مستخدم أمريكي.

التحالف الجديد يضم شخصيات ومؤسسات ترتبط مباشرة بمنظومة الدعم الإسرائيلي في الغرب، مثل عائلة مردوخ (مالكة فوكس نيوز)، ومايكل ديل، وشركات عملاقة كـBlackstone وSilver Lake وWalmart، في ما يبدو أنه تحول جذري في منظومة التأثير الرقمي العالمية.

الصفقة التي أشرف عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تُثير تساؤلات حول مستقبل المحتوى الرقمي في الغرب، ومخاوف من توجيهه بما يخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي ويُغيّب الجرائم المرتكبة في فلسطين.