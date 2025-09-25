من “السد العالي” إلى قفص الاتهام: الحضري في قبضة الأمن المصري

في حادثة غير متوقعة هزّت الرأي العام، تعرضت مهندسة شابة لهجوم عنيف من كلب شرس مملوك للنجم الأسطوري وحارس “الفراعنة” السابق عصام الحضري على شاطئ العلمين. وأدت الحادثة إلى نقل الضحية إلى مستشفى العلمين التخصصي لتلقي العلاج وحقنة السعار.

بلاغ رسمي قدمته الضحية اتهم الحضري وزوجته بالإهمال، خاصة بعدما أكد شهود أن الزوجة كانت منشغلة بهاتفها أثناء هجوم الكلب الذي انطلق بحرية. النيابة العامة فتحت تحقيقًا عاجلاً بعد استلامها تقريرًا طبيًا رسميًا، ما وضع الحضري أمام أزمة قانونية وإعلامية تهدد مسيرته كأيقونة لكرة القدم المصرية.

هل ستنتهي هذه الأزمة بسرعة، أم ستترك بصمة سلبية على صورة “السد العالي” إلى الأبد؟