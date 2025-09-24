أسطول الصمود يتعرض لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة وسط صمت دولي مخزٍ

الاحتـ.ـلال يـ.ـهـ.ـاجـ.ـم #أسطول_الصمود ويستـ.ـهدفه في عرض المتوسط.. هـ.ـجـ.ـمـ.ـات متتالية بمسيّرات مفخـ.ـخة، وأجسام مجهولة تُسقط على سفن الأسطول!!



الهـ.ـجـ.ـوم الغـ.ـادر على الأسطول يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته: فهل يبقى العالم شاهدَ زورٍ على الحصـ.ا.ر والتجـ.و.يع؟ أم… pic.twitter.com/eTpdiCwIB2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 24, 2025

في تصعيد خطير يسلّط الضوء على حجم الانتهاكات في عرض البحر، تعرض أسطول الصمود المتجه إلى غزة لهجوم إسرائيلي ممنهج بطائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع 13 انفجارًا وتضرر 10 سفن على الأقل، وفق ما أكدته اللجنة المشرفة على القافلة.

الهجوم وقع في عرض البحر المتوسط، حيث استهدفت سبع طائرات مسيّرة عدداً من سفن الأسطول، بعد رصد تحليق 15 طائرة بدون طيار في الأجواء. كما سُجّلت عمليات تشويش للاتصالات وإسقاط أجسام مجهولة على متن بعض السفن، ما دفع إلى تفعيل “بروتوكول الخطر” تحسبًا لهجمات جديدة.

الأسطول الذي يضم أطباء وحقوقيين ومتطوعين من 44 دولة، انطلق في مهمة إنسانية واضحة: كسر الحصار عن غزة، إلا أن الاحتلال واجهه بالعنف والترهيب، في مشهد وصفته اللجنة بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

ويطرح هذا الاعتداء تساؤلات جدّية حول موقف المجتمع الدولي من استهداف قافلة إنسانية سلمية، ويزيد الضغط على الهيئات الأممية للتحرك قبل أن يتحول البحر إلى شاهد على خيانة إنسانية جديدة.