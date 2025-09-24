ضابط بالأمن الوطني يهدد معتقلي بدر 3: “سأجعلكم تترحمون على أيام العقرب”

"سوف أجعلكم تترحمون على أيام سجن العقرب!".. هناك خلف الأسوار العالية في "سجن بدر 3" ضابط أمن الدولة العقيد أحمد فكري، يقتحم زنزانة الدكتور باسم عودة "وزير الغلابة"..



ويعـ.تدي عليه بالضـ.رب والسب والإهـ.ا.نة، فقط لأنه دخل في إضراب عن الطعام مع عشرات آخرين.. احتجاجًا على… pic.twitter.com/SvgvXcjpbD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 24, 2025

في واقعة صادمة تعكس تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية، أقدم ضابط في الأمن الوطني على الاعتداء جسديًا ولفظيًا على الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، داخل زنزانته في سجن بدر 3، وهدد المعتقلين قائلًا: “سوف أجعلكم تترحمون على أيام سجن العقرب!”

وأكدت مصادر حقوقية أن العقيد أحمد فكري، المسؤول عن قطاع (2) في السجن، اقتحم زنزانة عودة وقام بسحله وضربه وسبّه، في محاولة منه لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي يخوضه مع عشرات المعتقلين احتجاجًا على ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمانهم من أبسط الحقوق.

ويُعرف سجن بدر 3 بسمعته السيئة، حيث أصبح وفق تقارير حقوقية نسخة “محدّثة” من سجن العقرب، من حيث العزل التام، ومنع الزيارات، والتنكيل الممنهج، في ظل تعليمات أمنية مشددة بإنهاء أي احتجاج داخل السجن “بأي وسيلة”.

ولا يزال باسم عودة، المعروف بلقب “وزير الغلابة”، يقضي أحكامًا بالسجن المشدد في قضايا توصف بأنها “مُلفقة”، تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، حسب منظمات حقوق الإنسان، فيما تؤكد شهادات متطابقة استمرار الانتهاكات بحق عشرات المعتقلين في بدر 3، وسط غياب الرقابة القضائية وتجاهل دولي متواصل.